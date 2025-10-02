El Día del Perdón o Yom Kippur es una de celebración que se lleva a cabo 10 días después de Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Este año arranco al atardecer del miércoles 1° de octubre y se extiende hasta hoy, jueves 2. Dado que es una fecha muy importante para la comunidad judía, muchas personas se preguntan cómo es la forma correcta de saludar en esta celebración.

Cómo se saluda en el Día del Perdón

Los saludos para el Día del Perdón Shutterstock

El saludo más común en Yom Kipur es “G’mar Chatima Tová”, que significa en hebrero “¡Que tengas un buen sello final!”. De esta forma, se desea que la persona sea inscrita o sellada para el bien en el “Libro de la Vida” y pedir que tenga bendiciones. En el judaísmo se cree que Dios lleva un registro celestial donde inscribe los nombres de las personas que serán bendecidas con vida y bienestar en el año venidero. Es una forma de desearle a otro perdón, reconciliación y vida bendecida para el futuro.

También se usa la expresión “Jatimá Tová”. Este tiene un significado similar “G’mar Chatima Tová”, puesto que se traduce a “Buena firma”. De esa forma, este saludo está relacionado con el deseo de perdón divino y reconciliación para el año que viene.

Por otro lado, los fieles judíos acostumbran decir “Tzom Kal” durante el Día del Perdón, que significa “un ayuno fácil”. Esto se debe a que ellos hacen 24 horas de ayuno durante esta celebración para expiar todos los pecados.

¿Qué es Yom Kipur?

Es una festividad que tiene una relación especial con el año nuevo judío, ya que esta fecha también es llamada “Día del Juicio Final”, puesto que los judíos creen que, en Rosh Hashaná, Dios mira las obras de las personas y elige o no darles un nuevo año.

Por eso, en esa fecha comienza un período de reflexión personal, durante el cual los creyentes de esta fe elaboran un autodiagnóstico sobre sus fallas o promesas incumplidas en el período anterior para pedir por el perdón divino, así como de sus pares, y renovar la conciencia para el año por venir. Este proceso culmina al décimo día con el Día del Perdón, cuando las ofensas son dejadas atrás y el nuevo período se extiende hacia adelante, desprovisto de estas cargas morales.

Yom Kipur - Las Costumbres Del Día Del Perdón Y Su Significado - Por El Rabino Moisés Chicurel

El origen del Yom Kipur se remonta a la época del éxodo, cuando los judíos salieron de Egipto. Según las escrituras, Dios le dijo al profeta Moisés que el pueblo que lo seguía debía ayunar durante un día para expiar sus pecados.

En la actualidad, como parte de estos rituales de arrepentimiento y purificación, se mantienen prohibiciones como bañarse, hacer ejercicio y tener relaciones sexuales. A su vez, algunos de los feligreses más estrictos no utilizan dispositivos electrónicos, evitan conducir automóviles y las actividades mundanas. Por otro lado, se acostumbra vestir ropa blanca, símbolo de pureza y de un nuevo comienzo espiritual.

Los fieles asisten a servicios especiales de oración en la sinagoga, comenzando con la oración Kol Nidre al anochecer, y durante todo el día se recitan oraciones de arrepentimiento y perdón. En ese sentido, se practica la “teshuvá”, que es la reflexión profunda, arrepentimiento sincero y compromiso para reparar las malas acciones del año. Al concluir Yom Kipur, es común reunirse en familia para una comida festiva que rompe el ayuno.

Durante estas fechas, se desea a otros un “Tzom Kal”, que significa “ayuno fácil” en hebreo. Se trata de una muestra de respeto y comunidad en el Día del Perdón.

¿Yom Kipur es feriado en la Argentina?

El Día del Perdón es un día no laborable en la Argentina Freepik

Muchos de los fieles de la fe judía no trabajan por el Día del Perdón, por lo cual puede haber negocios o instituciones afines a esta religión que se mantendrán cerrados en la duración de esta festividad. Es así que surge la duda si se considera feriado en nuestro país.

De acuerdo a la ley 27.399 ―que regula el establecimiento de feriados y fines de semana largos―, Yom Kipur es una de las celebraciones judías que se considera un día no laborable en la Argentina. Por lo tanto, queda a discreción de cada empresa si sus trabajadores judíos pueden tomarse este día o no.

El calendario oficial de feriados nacionales que difunde la Jefatura de Gabinete especifica que este año corresponde el jueves 2 de octubre como día no laborable por el Día del Perdón. Cabe aclarar que este asueto solo aplica para aquellas personas que integran la comunidad judía.