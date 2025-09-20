LA NACION

Cómo tener un estómago sano: estrategias para evitar los alimentos prohibidos

El doctor Jorge Tartaglione explicó en los estudios de LN+ los síntomas de esta enfermedad; evitar los alimentos picantes y el consumo excesivo de café, entre las principales claves

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Cómo tener un estómago sano y evitar la gastritis
Cómo tener un estómago sano y evitar la gastritis

La gastritis es una enfermedad muy común que se origina por la inflamación de la mucosa del estómago. En algunos casos, si no se atiende a tiempo o se subestima, puede llevar a complicaciones más graves: desde úlceras a tumores.

El cardiólogo Jorge Trataglione pasó por los estudios de LN+ donde compartió algunas estrategias para tener un estómago sano a través de una dieta balanceada.

Gastritis
Gastritis

Se transmite a nivel intrafamiliar. Es contagiosa y hay que tratarla inmediatamente porque esto puede generarte gastritis y después, un cáncer de estómago”, advirtió el médico, en referencia a la bacteria Helicobacter pylori, fuente principal de la gastroenteritis.

En consonancia, resaltó otros factores que contribuyen a desarrollar este cuadro: el estrés crónico y el consumo excesivo de alcohol.

Síntomas: una lista esencial

Según Tartaglione, entre los principales síntomas figuran:

  • Dolor, ardor o hinchazón en la parte alta del abdomen.
  • En algunos casos puede no dar síntomas.
  • Pérdida de peso sin explicación.
  • Náuseas o vómitos.
  • Dolor que no calma.
  • Saciedad rápida.
  • Anemia.
Las fases de la gastritis
Las fases de la gastritis

En ese sentido, el doctor enfatizó: “Nosotros, los cardiólogos, estamos muy atentos a esto porque a veces se confunde con el dolor precordial, de pecho”.

Sobre el final de la entrevista, recomendó evitar ingerir píldoras sin la consulta de un especialista y no subestimar el dolor de panza.

El consumo de café puede exacerbar los síntomas de la gastritis
El consumo de café puede exacerbar los síntomas de la gastritis

“No te automediques. Es muy importante. Las complicaciones de una gastritis pueden ser la úlcera gástrica y el sangrado en la materia fecal. Suspendé el consumo excesivo de antiinflamatorios, como ibuprofeno y paracetamol, porque puede generarte una gastritis”, advirtió.

También hay que evitar los alimentos picantes, los fritos y el abuso de café”, concluyó.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. La cadena argentina que venderá hamburguesas a $2500 para intentar romper un sorprendente récord
    1

    Hamburguesas a $2500: la promoción que busca romper un récord el domingo 21 de septiembre

  2. Denuncian que integrantes de una congregación religiosa vandalizaron una reserva natural
    2

    Mendoza: denuncian que integrantes de una congregación religiosa vandalizaron una reserva natural

  3. La titular de la Anmat amplió su declaración ante la Justicia por la causa del fentanilo
    3

    Fentanilo contaminado: la titular de la Anmat amplió su declaración ante la Justicia

  4. Murió un hombre en Recoleta tras perder el control de su moto y chocar contra una parada de colectivos
    4

    Recoleta: un hombre chocó con su moto contra una parada de colectivos y murió

Cargando banners ...