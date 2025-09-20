Cómo tener un estómago sano: estrategias para evitar los alimentos prohibidos

La gastritis es una enfermedad muy común que se origina por la inflamación de la mucosa del estómago. En algunos casos, si no se atiende a tiempo o se subestima, puede llevar a complicaciones más graves: desde úlceras a tumores.

El cardiólogo Jorge Trataglione pasó por los estudios de LN+ donde compartió algunas estrategias para tener un estómago sano a través de una dieta balanceada.

Gastritis

“Se transmite a nivel intrafamiliar. Es contagiosa y hay que tratarla inmediatamente porque esto puede generarte gastritis y después, un cáncer de estómago”, advirtió el médico, en referencia a la bacteria Helicobacter pylori, fuente principal de la gastroenteritis.

En consonancia, resaltó otros factores que contribuyen a desarrollar este cuadro: el estrés crónico y el consumo excesivo de alcohol.

Síntomas: una lista esencial

Según Tartaglione, entre los principales síntomas figuran:

Dolor, ardor o hinchazón en la parte alta del abdomen.

En algunos casos puede no dar síntomas.

Pérdida de peso sin explicación.

Náuseas o vómitos.

Dolor que no calma.

Saciedad rápida.

Anemia.

Las fases de la gastritis

En ese sentido, el doctor enfatizó: “Nosotros, los cardiólogos, estamos muy atentos a esto porque a veces se confunde con el dolor precordial, de pecho”.

Sobre el final de la entrevista, recomendó evitar ingerir píldoras sin la consulta de un especialista y no subestimar el dolor de panza.

El consumo de café puede exacerbar los síntomas de la gastritis

“No te automediques. Es muy importante. Las complicaciones de una gastritis pueden ser la úlcera gástrica y el sangrado en la materia fecal. Suspendé el consumo excesivo de antiinflamatorios, como ibuprofeno y paracetamol, porque puede generarte una gastritis”, advirtió.

“También hay que evitar los alimentos picantes, los fritos y el abuso de café”, concluyó.