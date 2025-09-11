Ibuprofeno o paracetamol: cuándo hay que tomarlos y cómo evitar la sobredosis

El ibuprofeno y paracetamol son los analgésicos más consumidos para aliviar ciertas dolencias. Sin embargo, poseen propiedades diversas y, por ello, cada uno está orientado a solventar síntomas de diferentes padecimientos.

Ante el dilema de elegir cual tomar, el cardiólogo Jorge Tartaglione explicó en los estudios de LN+ las distinciones y detalló las virtudes, defectos y riesgos de ambos antipiréticos.

Tartaglione sobre analgesicos

“Son parecidos. Pero no es lo mismo. Es muy importante tener en cuenta las diferencias”, remarcó en primer lugar.

“El paracetamol es muy bueno si tenés fiebre y dolor de garganta. Pero no es antiinflamatorio, actúa a nivel central, no a nivel periférico", precisó.

Sobre sus virtudes, recalcó: “Alivia el dolor de cabeza, de muela, quemaduras de sol, es seguro en niños y en adultos y podemos tomarlo con antibióticos. Además, puede tomarse durante el embarazo”.

Sin embargo, especificó: “El paracetamol actúa más lento que el ibuprofeno. Actúa a los 45 y 60 minutos después de la primera dosis, dura 4 horas”.

Ibuprofeno: antinflamatorio

Respecto al ibuprofeno, el médico resaltó que “reduce la fiebre, dolor e inflamación” y que alivia el dolor “en el punto de la lesión”. “Se puede usar en torceduras, esguinces, contracturas, dolor de garganta, artritis, artrosis, gota, menstruación, actúa rápido”, explicó.

Aunque advirtió que puede generar “malestar estomacal, prolongadas úlceras” y que debe tomarse “junto con las comidas y no durante el embrazo”.

Por último, remarcó que la absorción de cualquiera de los dos analgésicos, “es mucho mejor con agua”.

Dosis tóxicas

Tartaglione, además, brindó una guía de consumo para no incurrir en una sobredosis en momentos de fuertes dolores.

“Puede tomarse 600 miligramos de ibuprofeno cada 6 a 8 horas. La máxima diaria es de 2.400 gramos”. Respecto al paracetamol, aconsejó: “1 gramo cada 8 horas y no superar los 4 gramos”.

En ese sentido, alertó: “La intoxicación con los antiinflamatorios es grave. Si superas las dosis, impactan fuertemente en el hígado. Si sós hipertenso, si tenes gastritis ojo con el ibuprofeno. Hay dosis letales con paracetamol. Arriba de 10 gramos puede ser letal”.

Y concluyó: “Antes de combinar cualquier medicamento, consultá. Es importantísimo”.