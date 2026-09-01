Con carpeta sintética, “sistema sándwich” y certificado internacional: empezó la obra para transformar uno de los espacios gratuitos más concurridos del centro-sur de la Ciudad

La Secretaría de Deportes de la ciudad de Buenos Aires inició la renovación integral de la pista de atletismo del Parque Chacabuco, uno de los sitios recreativos de más concurrencia y gratuito, utilizado por los vecinos del barrio porteño. La obra comenzó este lunes 31 de agosto y se extenderá, aproximadamente, durante 180 días.

Este domingo fue el último día de funcionamiento de la pista antes de ser cerrada por refacción. El objetivo que se persigue en este tipo de obra es mejorar la infraestructura deportiva y otorgarle a los vecinos un escenario de mayor calidad, seguridad y condiciones acordes para la práctica del atletismo y la actividad física.

El Parque Chacabuco cuenta con una pista de atletismo de alto rendimiento

En cuanto a la planificación y ejecución, se llegó a un acuerdo para que el mantenimiento de la pista tenga dos etapas. La primera, más estructural, será para renovar completamente el sistema pluvial y la reconstrucción de la base de la pista. Esto será fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la superficie para los corredores.

La segunda etapa estará marcada por la colocación de la carpeta sintética llamada “sistema sandwich” -pavimento sintético de alto rendimiento- de 14 milímetros de espesor y sus respectivos ocho carriles reglamentarios. Este procedimiento está certificado por la federación deportiva World Athletics.

Creada en la década del 40, la pista del Parque Chacabuco es uno de los grandes atractivos para los lugareños de la zona, quienes despuntan su pasión por el deporte en un espacio ubicado en uno de los pulmones verdes de la Capital Federal.

La renovación de este espacio público cuenta con una garantía técnica de un año, a partir de la finalización de la obra. Esto está contemplado por posibles desgastes o errores en la colocación del material que pueden afectar el rendimiento deportivo.

La remodelación de la pista tendrá una duración de 180 días

El inicio de la obra es uno de los anuncios más esperados por quienes frecuentan este espacio deportivo, el cual se convirtió, en el tiempo, como un punto de encuentro para corredores, atletas y vecinos que se congregan en el Parque Chacabuco.

“Esta obra es una muestra concreta de que seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva pública y de calidad. La pista del Parque Chacabuco es muy utilizada por los vecinos y hacía tiempo que necesitaba una renovación integral. Queremos que quienes practican deporte en la Ciudad tengan cada vez mejores espacios y que Buenos Aires siga avanzando en este camino para convertirse en Capital Mundial del Deporte en 2027”, destacó el secretario de Deportes Fabián Turnes.