Después de un año y ocho meses desde que ocurrió el hecho, la Justicia condenó con un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez, la jóven que resultó detenida por dos oficiales de la Policía de la Ciudad y fue denunciada por "resistencia a la autoridad" y "lesiones graves". Así lo confirmaron fuentes de la defensa de Gómez, que también adelantaron a este diario que apelarán a la Cámara de Casación.

Al conocer la decisión del Tribunal Oral Criminal N°26, Gómez gritó: "Los pedófilos tienen que estar en cana, no nosotras" y se descompensó al salir del tribunal.

El caso

Según la denuncia presentada contra Gómez, tras el pedido de los oficiales de apagar un cigarrillo en la estación de Constitución, ella respondió: "ustedes son masculinos y no me pueden tocar". Luego, "propinó de forma de repentina varios golpes de puño y una patada a los testículos del oficial Jonatan Rojo". La acusación incluye las agresiones que habría sufrido Karen Villareal. "Goméz se abalanzó sobre ella y le arrancó cabellos del sector derecho de su cabeza". Pero para ella, el interrogante principal recae en los motivos originales del apercibimiento.

El 2 de octubre de 2017, Mariana Gómez estaba junto a su esposa, Rocío Girat en la estación Constitución, en el hall próximo a las boleterías de la línea C del subte, según figura en el expediente por el que se eleva la causa a juicio oral. Ese día, contó Mariana, ambas venían de su casa, en Avellaneda, para hacer un trasbordo que las deje a cada una en su respectivo trabajo. Como llovía, esperaron unos minutos en un espacio que antecede a la estación de subte y prendieron un cigarrillo. Alrededor de ellas, según recuerda, había al menos 20 personas más. Minutos más tarde, se acercó un empleado de la empresa Metrovías y le pidió que apague el cigarrillo porque se trataba de un lugar cerrado, pero ella respondió que no había indicación de que allí estaba prohibido fumar.

"El policía me dijo: "Pibe, apagá el cigarrillo", me puso la mano en el pecho y me dijo que me iba a llevar detenido. Yo le aclaré que era mujer y le pregunté por qué. Me quise ir, empezamos a forcejear y vino otra policía, que me quiso esposar", explicó Mariana. Y agregó: "Nunca me contestaron por qué me querían arrestar. Forcejeamos, me esposaron y me quedé ahí por cuatro horas. A Rocío le decían 'que la amiga se aleje' y ella respondía que era mi esposa, incluso nos pidieron algún certificado para comprobar el estado civil".