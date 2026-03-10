Al menos dos muertos en un accidente entre un micro y una camioneta en la autopista Rosario - Santa Fe

Un colectivo que transportaba efectivos policiales y una camioneta particular protagonizaron un accidente este martes en la Autopista Provincial 1. El hecho tuvo lugar cerca del mediodía en la zona de Oliveros. Los servicios de emergencia acudieron al kilómetro 45 de la vía que une Rosario y Santa Fe para asistir a los involucrados en el accidente.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial notificó que el siniestro vial ocurrió en el carril con rumbo a la capital provincial. El impacto involucró a un ómnibus de la empresa Laguna Paiva y una Fiat Toro blanca, que resultó visiblemente desfigurada como consecuencia del choque.

El aviso oficial de la Agencia Pronvincial de Seguridad Vial de Santa Fe.

El ómnibus trasladaba a efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe y volcó sobre la calzada tras la colisión con la camioneta. La policía local confirmó la muerte de dos ocupantes de la camioneta y que otras cuatro personas quedaron atrapadas.

El operativo moviliza a bomberos y servicios de emergencias médicas de la región, que trabajan para liberar a las víctimas atrapadas entre los restos. Un helicóptero sanitario acudió al lugar para realizar la evacuación de los lesionados hacia centros de salud de mayor complejidad. El protocolo de emergencia sanitaria priorizó la atención de los individuos rescatados de la Fiat Toro.

El suceso motivó el cierre total de la Autopista Provincial 1. Esto implica un problema importante para el tránsito local, ya que esta vía rápida une las dos ciudades mas pobladas de la provincia y atraviesa varios departamentos santafesinos.

El personal de seguridad vial dispuso desvíos en el kilómetro 30 para la mano que asciende. Los conductores que circulaban en sentido descendente encontraron el paso bloqueado en el kilómetro 51.

Las autoridades iniciaron las actuaciones para establecer la mecánica del choque: el análisis de los peritos evaluará la velocidad de los rodados y las condiciones de visibilidad al momento del suceso para determinar la culpabilidad. Los investigadores también revisaron el estado de la ruta en el tramo comprendido entre Oliveros y Maciel para determinar factores adicionales que pudieron influir en la colisión.