Confesión. “Todos los días estoy en estado cannábico”, admitió Fernando Araujo

Con una amplia convocatoria de un público joven, la Expo Cannabis que se desarrolla en el predio de La Rural, tuvo su segundo día de talleres, workshops y disertaciones sobre industria, consumo, producción y utilización de las plantas para uso medicinal. Fernando Araujo, el líder del “robo del siglo” a la sucursal del banco Río, de Acassuso, fue quien coronó el final de la jornada. “No me gustan las entrevistas. Para mí es como un interrogatorio”, comentó Araujo, apenas inició la conversación, al relatar que comenzó a cultivar cannabis hace más de 25 años.

Entrevistado por Sebastián Básalo y Martin Armada, de la revista THC, el mentor del “robo del siglo” señaló que su consumo de marihuana comenzó a ser “trascendental” cuando empezó a fumar solo, alrededor de los 19 años. “A mí la marihuana me focaliza en lo que necesito pensar”, explicó Araujo, que detalló que fue a partir de unos amigos holandeses que comenzó a experimentar en el cultivo de cannabis.

“El robo lo pensé como una performance, como una película. Pero el concepto de arte sobre eso lo hace la gente”, comentó Araujo, quien dijo que ese momento de planificación fue algo “heurístico”. Y determinó: “Creo en el capitalismo como un sistema, yo solo quería un cachito de ese negocio”.

“Para mí, el bien y el mal no son diferentes. Depende dónde y cuándo uno nace, uno traza una línea sobre eso. Esto es lo que pasó con el robo, estaba muy cerca de la línea que separa el bien y el mal. El espectador quedó dubitante”, sumó respecto de cómo las personas reaccionaron ante el hecho criminal.

“Todos los días estoy en estado cannábico”, precisó Araujo ante la pregunta de los entrevistadores sobre su condición durante el momento de la planificación del robo. Sin embargo, señaló que durante la concreción del hecho delictivo estaba “totalmente lúcido”.

La regulación, el principal reclamo

“Desde 2019, que fue la primera expo, se ve el desarrollo y la necesidad de los productores, fabricantes y consumidores de pensar a futuro y de darle un marco legal a la industria para poder trabajar con un monotributo o una SRL” , explicó Jonathan Pérez (33), empresario cannábico y creador del merchandising oficial del evento.

En esa línea, Villy Villian, como es conocida por su nombre artístico, trabajaba arrodillada junto en un cuadro en el que se leía “no más presos por cultivar”. “Hago arte político y quise visibilizar el problema de, por ejemplo, los padres y madres que cumplen una condena por cultivar para sus hijos, y que no encuentran en la medicina tradicional una solución para tratar sus patologías”, comentó la artista a este medio.

Mañana concluye Expo Cannabis, en La Rural Hernán Zenteno - LA NACION

Esteban, de 28 años, vino no solo por interés sino también a trabajar. “Me dedico a hacer streaming en la plataforma Twitch y vengo a cubrir el evento”, comentó el joven a LA NACIÓN, que se encontraba junto a su amigo Tomás, de 18, y agregó: “Me gusta ver el avance de la industria del cannabis. Actualmente hay cultivadores presos, a pesar de que el desarrollo de la producción hoy es más libre gracias a eventos como este”.

Victoria Yebne tiene 35 años y comercializa productos fertilizantes naturales para cultivos orgánicos. Sus preparados están compuestos por microorganismos vivos que estimulan, fortalecen y protegen a las plantas. Como dueña de TreeMix desde hace 6 años, disertará mañana sobre la perspectiva de género en la industria, que catalogó como algo “muy difícil”. “Somos muy pocas mujeres empresarias en el rubro del cannabis”, señaló.

En tanto, Fernanda Alvez, vocera de la asociación civil CriaCann contó su historia a LA NACIÓN y destacó cómo el cannabis la ayudó a aliviar la sintomatología de la Esclerosis Múltiple (EM). “Estaba en silla de ruedas porque tenía dolor neuropático y eso no me permitía sostenerme. El único tratamiento disponible para ese dolor en la medicina tradicional es con morfina y eso debilita la musculatura. Yo no me podía sostener. No creía que la marihuana me podría ayudar”, dijo Alvez, que antes de que le diagnosticaran EM, estudiaba medicina.

Sin embargo, luego de que un médico le recomendara probar, se animó. “A los seis minutos hizo efecto el cannabis y me pude levantar de la silla para tomar agua. A partir de ese momento me puse a trabajar con el fisiatra para recuperar mayor movilidad”, explicó Alvez, que actualmente trabaja, a través de la asociación, para perfeccionar las semillas de cannabis, generar una mejor trazabilidad de lo que se consume y perfeccionar el tratamiento para personas con este tipo de sintomatología.

Las atracciones del evento

En su tercera edición, la Expo Cannabis concluirá mañanam entre otras actividades, con una charla a cargo del referente de la “cumbia 420″ en la Argentina, el cantante L-Gante, que a las 13 presentará su nueva línea de semillas de cannabis.

Las principales novedades de esta edición van desde cursos de cocina hasta la venta por primera vez de semillas de la planta, dado que fueron reguladas recientemente por el Instituto Nacional de la Semillas (Inase), que creó un registro donde inscribir las variedades para su comercialización. Así, los pacientes inscriptos con indicación médica en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), podrán acceder de manera legal a este tipo de semillas.

Charlas, talleres y workshops sobre el uso de cannabis medicinal en una exposición en La Rural Hernán Zenteno - LA NACION

La gran apuesta en esta oportunidad es el cannabis medicinal que tiene un pabellón dedicado exclusivamente a promocionar su práctica en la Argentina. La organización de la sociedad civil Mamá Cultiva está presente para asesorar a los concurrentes y capacitar a las familias de las personas que requieren de cannabis para tratar patologías. Formada en 2016 a partir de la necesidad de otorgar un marco legal al cultivo y la producción de cannabis medicinal para mejorar la condición de tratamiento para sus hijos, la organización participa activamente en reclamos con el fin de legalizar el autocultivo y cultivo solidario de cannabis para la salud.

También trae nuevas propuestas como aeroclonadores para cultivo, una oferta variada de semillas de comercio legal y puestos dedicados al asesoramiento médico, jurídico y hasta consultas veterinarias.

El cronograma de la muestra incluye más de 80 conferencias y talleres en dos escenarios simultáneos; consultorios medicinales, veterinarios y legales; muestra de pósters científicos; arte en vivo; juegos para niños y un patio de comidas. En total son más de 200 stands y 450 las marcas participantes entre nacionales e internacionales.

Entre las atracciones principales, los organizadores remarcaron la posibilidad de explorar plantas de cannabis en vivo con microscopios junto a científicos del Conicet y la oportunidad inédita de degustar helados con sabor a la planta.

A su vez, la Expo Cannabis es un punto de negocios destinado al desarrollo de la industria del cannabis en la Argentina, con empresarios, distribuidoras, fabricantes, proveedores, inversores y otros actores de una industria en crecimiento.

Las entradas anticipadas salen $3.000 para el domingo. Los menores de 10 años acompañados de un adulto y mayores de 75 podrán ingresar gratis. Los jubilados y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) cuentan un 50% de descuento.