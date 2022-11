Moda reactivada. Con rebajas para todos los bolsillos, cuál es el polo de outlets que sigue vigente

escuchar

Al mediodía comienza el movimiento en la zona de los outlets de Villa Crespo, pero la movida se vuelve más intensa los viernes a la tarde y los sábados. Es entonces cuando madres e hijas, familias enteras y grupos de amigas o amigos, copan los alrededores de Aguirre y Gurruchaga. “Venimos de Córdoba, fuimos al recital de Coldplay y vinimos a conocer esta zona”, dice Florencia que sale con una amiga de uno de los locales sobre la calle Gurruchaga, y es su primera vez en el polo de descuentos. En lo que lleva del recorrido analiza: “hay lugares que tienen muy buenos precios, que son accesibles y otros no tanto. En algunas marcas encontramos muchas rebajas y se consigue de todo: canastos con fallas y mucho de temporadas anteriores. Podés encontrar precio, pero tenés que buscar y revolver. Vale la pena, nos vamos contentas”, dice.

Con el establecimiento de los outlets de marcas hace unos quince años, Aguirre supo estar en el podio entre los paseos de compras más concurridos en la ciudad, tanto es así que cambió la fisonomía del barrio no solo por la masiva llegada de los locales de descuentos sino también por el desembarco de bares, cafés y restaurantes que dieron nueva vida a la zona.

Sin embargo, la pandemia significó un golpe duro porque sin la presencia de turistas -que representaban un gran porcentaje de su público-, muchos locales bajaron la persiana temporalmente. Tras el aislamiento, volvió tímidamente y, por estos días, esboza otra vez algo del trajín que supo tener en otros tiempos.

“Tenemos muchas posibilidades para que la gente venga a comprar, vendemos barato y hay bares, restaurantes, es un paseo para toda la familia. Viene mucha gente del interior del país, pero también de Uruguay, Chile, y hasta de Estados Unidos y de Israel”, explica Camilo Alan, empresario textil que tiene un local sobre Aguirre y es, además, titular de la Asociación de Amigos de Palermo Viejo y Adyacencias.

Alan destaca que otro plus de la zona es la accesibilidad; rodeada por las avenidas Córdoba, Scalabrini Ortiz, Corrientes y Juan B. Justo, el transporte público, como colectivos y subtes, permite llegar rápidamente desde distintos puntos de la ciudad y alrededores. Por otra parte, no hay mayores problemas para encontrar estacionamiento en las cuadras aledañas a la intersección entre Aguirre y Gurruchaga. “En otras partes del mundo, como en Europa o en los Estados Unidos, tenés que salir de la ciudad para comprar en los outlets, en cambio acá estamos en un lugar céntrico de fácil acceso”, subraya el empresario.

Una ecuación imbatible

Celeste y su madre Marisa hicieron un alto para tomar algo fresco en un mediodía de calor intenso. Con bolsas de varios tamaños son habitué de estas calles donde aseguran que encuentran prendas de calidad a buen precio. “Hay que buscar y caminar mucho, pero en los canastos si uno revuelve encuentra cosas baratísimas y de buena calidad. Me llevo dos musculosas de un algodón espectacular que están regaladas. Son de temporadas pasadas, pero no me importa porque son bastante clásicas”, aclara Celeste. Ambas se levantan repentinamente para continuar el recorrido ¿La clave? Ir con tiempo porque hay que buscar, “hay de todo, hay ropa más cara, pero también muchos descuentos como prendas o calzado al dos por uno o con rebajas del 50%”, aseguran.

La zona de outlets de Villa Crepo recibe turismo interno e internacional Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

Calidad y buen precio es la ecuación que mantiene viva la convocatoria de este polo. Así lo destaca Gonzalo Romero, gerente comercial del grupo Mazalosa (dueño de marcas como Portsaid, Desiderata y System), quien señala que sus tiendas aseguran una ecuación de valor: “alta calidad y diseño a precios posibles”, dice. Portsaid es una de las pioneras en la zona; abrió sus puertas en 2008 con una amplia variedad de prendas básicas de uso diario. Durante todo el año los más vendidos son jeans, pantalones, camisas, remeras y sweaters y en invierno se incrementa la comercialización de abrigos y camperas. Los descuentos parten desde un 30% y pueden llegar a un 50% o más de acuerdo al tipo de prenda, el momento de la temporada y las existencias. “El público busca poder acceder a las marcas de su preferencia, pero con un claro enfoque en precios, promociones y descuentos, sin renunciar a la calidad y el diseño”, afirma Romero.

Las rebajas están a la orden del día y sobre Gurruchaga, en la vidriera de Grisino, un gran cartel anuncia un 50% de descuento en toda la colección. La marca de ropa para chicos está en la zona desde 2013 y desde entonces, uno de sus fuertes es el gran mix de productos que se encuentran. La propuesta es de artículos de primera, de temporadas anteriores, con rebajas que oscilan entre el 30% al 50%. “Lo que más se venden son remeras porque son prendas de recambio continuo en los más chicos. La gente viene por la oportunidad de comprar ropa de buena calidad a un precio diferencial”, señalan desde el departamento de marketing de la marca.

Mudado hace unos pocos meses a la esquina de Aguirre y Gurruchaga, el local de Equus, la marca de indumentaria para hombres, lleva más de una década en el polo. Además de tener toda la temporada actual tiene un sector outlet con variedad de productos y precios rebajados. “Lo que más vendemos son pantalones, la gente viene en busca de oportunidades y destacan la calidad y la variedad de talles”, dice Javier Carreira, gerente comercial de Equus, y menciona que algo para destacar es que en el local se encuentra la curva de talles completa de manera que hay opciones para todos.

A la pesca de oportunidades

Las mañanas, en días de semana, suelen ser el mejor momento para poder elegir con tiempo y en detalle. Mientras, que sábados y domingos hay una mayor cantidad de gente que se acerca a hacer compras y a pasear por la zona.

En general, en el polo Aguirre se destacan opciones de prendas y calzado para toda la familia de temporadas anteriores, segunda selección y una propuesta más reducida de la temporada actual. Y, si bien, por estos días, los locales exhiben la colección primavera-verano, se encuentran algunos remanentes del invierno para no dejar pasar.

Para hombre, hay buzos desde $4700, remeras a $2500, chombas dos por $4000 o mallas a $3500; hay perlitas como trajes de baño con fallas mínimas a $1500, también bermudas y pantalones de gabardina desde $6500 a $10.000.

Canastos con ofertas y prendas de otras temporadas, entre las atracciones de los locales de indumentaria de la zona de la calle Aguirre Ricardo Pristupluk - LA NACIÓN

La propuesta para mujer es mayor y más variada, por ejemplo, se consiguen pantalones en telas livianas y de gabardina -ideales para estos meses de calor- entre $2600 y $5300, vestidos de noche cortos desde $5300, pantalones de jean en un promedio de $8000 -con algunas rebajas tentadoras en seleccionados a $2500-, en gabardina acampanados, cargo o pinzados a $8900, también shorts y polleras cortas, de jean o gabardina a $6500. En cuanto a calzado, las sandalias son las protagonistas de la temporada y hay opciones a $8500 con plataforma o bajas desde $5000, también versiones playeras al mismo precio y para quienes quieran aprovechar a comprar saldos del invierno se consiguen borcegos desde $16000. También sweaters y cardigans están con rebajas desde $7500. Los destacados para los más chicos van desde zapatillas de tela a $3250, remeras, calzas y shorts de algodón para nenas a $1500, mallas a $5000; para nenes se consiguen remeras a $1700 y bermudas a $3000.

Entre tanta oferta, vale la pena detenerse en los canastos que suelen tener discontinuos o prendas con pequeñas fallas, por ejemplo, musculosas para mujer desde $3250, leggins desde $4500, mochilas de tela a $4790 y propuestas para armar bikinis a $1490 los corpiños y el mismo precio para las bombachas.

En este momento, la zona atraviesa una etapa de reactivación y tal es así que Fabián Xavier Castillo, presidente de la Federación de Comercio, Industria y Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostiene que, en los últimos meses, volvieron a abrir sus puertas muchos locales que estaban desocupados, sobre todo en la arteria principal que está en la calle Aguirre.

“La gente busca en esta zona precios bajos que es lo que ofrecen allí las empresas que tienen mercadería discontinua o en sale. Se suma el tema del turismo, que hoy está incentivado por el tema cambiario. Hay una cantidad importante de turistas de países limítrofes que vienen por ropa, calzado y están yendo a visitar esta zona, buscando precio, calidad y, obviamente, marca”, concluye Castillo.

Para apuntar

Zona: Aguirre y Gurruchaga. El polo se extiende desde Aguirre hasta Thames y hasta Acevedo. Y desde Gurruchaga hasta Juan Ramírez de Velazco y hasta Castillo.

Aguirre y Gurruchaga. El polo se extiende desde Aguirre hasta Thames y hasta Acevedo. Y desde Gurruchaga hasta Juan Ramírez de Velazco y hasta Castillo. Horario: los locales abren de lunes a sábados, de 10 a 20, y los domingos, de 12 a 20.

los locales abren de lunes a sábados, de 10 a 20, y los domingos, de 12 a 20. Qué se encuentra: temporadas anteriores, segunda selección y una propuesta de la temporada actual más reducida.

temporadas anteriores, segunda selección y una propuesta de la temporada actual más reducida. Porcentaje de rebajas: 30% al 50%.