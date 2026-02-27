Confirmado: este lunes cierra una estación de subte de la línea D por reformas

La empresa Subterráneos de Buenos Aires anunció el cierre de forma temporal de una estación de la Línea D a partir del próximo lunes 2 de marzo. El cese de actividades en este punto neurálgico del centro porteño responde al avance del Plan de Renovación Integral de Estaciones. Esta medida técnica permite la ejecución de tareas de infraestructura pesada que requieren el despeje total de los andenes.

Qué estación de subte cierra por reformas este lunes 2 de marzo

El cierre de la estación de Tribunales facilita una intervención completa en los accesos, los dos vestíbulos, las escaleras y el andén central. La obra apunta a “garantizar una mejor circulación al transformar la estación en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación”, según indica la información oficial del proyecto. Las cuadrillas aplican pintura en todas las superficies y renuevan el mobiliario de los andenes, entre ellos bancos, cestos y apoyos isquiáticos nuevos.

La seguridad y la accesibilidad también forman parte de las prioridades del proyecto. Los técnicos instalan señalización braille en pasamanos y pórticos, una renovación de la señalética general que orienta mejor a los pasajeros durante su trayecto. El recambio de los pisos y la instalación de nuevas luces led completan la modernización del entorno.

La estación Tribunales entra en una etapa de renovación profunda

¿En qué consisten las reformas integrales en Tribunales?

El plan de obra para la estación Tribunales incluye una serie de mejoras técnicas y estéticas. Los operarios ejecutan tareas de impermeabilización mediante inyecciones y el tratamiento de juntas con productos de última generación.

La renovación estética y funcional abarca los siguientes puntos:

Pintura general de todas las superficies.

Recambio completo de los pisos existentes.

Instalación de nuevas luminarias con tecnología led.

Renovación de la señalética informativa.

Colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos para accesibilidad.

Incorporación de nuevo mobiliario en el andén como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La conservación del patrimonio histórico también ocupa un lugar central en la reforma. Restauradores profesionales recuperan los murales ubicados en los tímpanos de la estación, una labor que sigue los lineamientos técnicos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. También interviene la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para asegurar el respeto por los valores originales de la obra.

La parada de la Línea D del Subte suspende su servicio para la impermeabilización de techos y la restauración de sus murales históricos Nicolás Suárez

¿Qué otras estaciones del subte permanecen fuera de servicio?

El Plan de Renovación Integral de Estaciones mantiene frentes de obra activos en distintos puntos de la red. Actualmente, tres paradas adicionales no reciben pasajeros por motivos de refacción. En la Línea A, las estaciones Piedras y Congreso continúan cerradas al público. Por su parte, la parada Malabia de la Línea B también se encuentra en proceso de remodelación profunda.

La empresa estatal proyecta la extensión de estas tareas a otras zonas del sistema. El cronograma futuro incluye intervenciones en las estaciones Medrano y Ángel Gallardo de la Línea B. La Línea C tendrá reformas en las paradas Lavalle e Independencia. En el caso de la Línea E, los trabajos llegarán a las estaciones General Urquiza y Entre Ríos.

Qué estaciones de tren permenecen fuera de servicio Nicolás Suárez

Avances del plan de renovación en toda la red

El programa de mejoras que ejecuta Subterráneos de Buenos Aires abarca un total de 48 estaciones. Hasta la fecha, la Ciudad puso en valor 17 paradas de diferentes líneas. La Línea A ya cuenta con las estaciones Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro renovadas. En la Línea B, los trabajos finalizaron en Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel.

La lista de estaciones recuperadas se completa con los siguientes puntos:

San Martín en la Línea C.

Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo en la Línea D.

Jujuy en la Línea E.

El plan también incluyó la renovación de diversos paradores del Premetro para integrar todo el sistema de transporte. La gestión actual avanza con los procesos administrativos para nuevas etapas de obra. En este momento, se encuentra en licitación la remodelación de las estaciones Sáenz Peña, Alberti y Pasco de la Línea A. La parada Dorrego de la Línea B también integra este grupo de próximas intervenciones. La estrategia busca modernizar el sistema de transporte para que los ciudadanos viajen mejor.

