Reabre la estación Uruguay de la línea B: así quedó tras la renovación

La estación Uruguay de la línea B de Subte reabre sus puertas este miércoles 25 de febrero, lo que ofrecerá a los usuarios una experiencia de viaje totalmente renovada y con un particular tributo a la icónica calle Corrientes. Así lo anunció la cuenta oficial de Subterráneos de Buenos Aires en X (@basubte), donde destacaron que estará nuevamente operativa tras intensas obras de modernización que buscan mejorar la infraestructura y la comodidad para los pasajeros.

La intervención más llamativa en la estación Uruguay es su nuevo enfoque artístico, que busca sumergir a los usuarios en el esplendor teatral de la zona. Inspirada en la calle Corrientes, el diseño incorpora elementos como telones, butacas y luminarias tipo marquesinas y candilejas, lo que evoca la atmósfera de las salas teatrales porteñas. Este proyecto de renovación artística se concretó a partir de un convenio con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), bajo la dirección de la prestigiosa escenógrafa Mariana Tirantte.

Los trabajos de renovación integral en la estación Uruguay incluyeron una serie de mejoras estructurales y estéticas. Según la información difundida por @basubte, se realizó la impermeabilización y pintura de la estación, la colocación de revestimientos metálicos para el tratamiento y prevención de filtraciones, y el recambio total de pisos y cartelería. Asimismo, se instalaron nuevas luces led y mobiliario moderno, como bancos y cestos de basura. Un aspecto clave fue la restauración de cuatro murales originales ubicados en el hall de acceso y el andén, con el objetivo de preservar parte del patrimonio cultural de la estación. Los locales comerciales en la entrada también fueron reorganizados por completo.

Subterráneos de Buenos Aires confirmó la reapertura de la estación Uruguay en la línea B Captura X (@basubte)

Estas obras forman parte del Plan de Renovación Integral de la red de Subte que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, el cual ya renovó un total de 17 estaciones de las 48 planificadas. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó: “Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”. En la misma línea, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, agregó que el plan busca “mejorar las estaciones, sumar accesos y nuevas escaleras mecánicas y ascensores para seguir fortaleciendo la red que es una de las principales alternativas de movilidad en la Ciudad”.

Así será la nueva estética de la estación Uruguay en la línea B del Subte X (@basubte)

Actualmente, mientras Uruguay reabre, otras tres estaciones permanecen cerradas por obras: Piedras y Congreso, de la línea A, y Malabia, de la línea B. Los trabajos continuarán en estaciones como Tribunales (línea D), Medrano y Ángel Gallardo (línea B), Lavalle e Independencia (línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (línea E). En el marco del mismo plan, la línea B, a la que pertenece Uruguay, vivirá una transformación histórica con la renovación de la totalidad de sus vías y la readecuación del sistema eléctrico a 1500 voltios, lo que permitirá viajes más rápidos. Este salto tecnológico se complementará con la incorporación de 174 coches nuevos con aire acondicionado, actualmente en fabricación, que renovarán la flota por completo.

