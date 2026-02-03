Falló una formación del subte y los pasajeros fueron evacuados a través de uno de los túneles

Una formación de la línea E del subte sufrió este martes una falla técnica y provocó la evacuación de todos sus pasajeros. La formación permaneció detenida entre las estaciones Correo Central y Bolívar durante casi una hora, mientras los pasajeros bajaban de sus vagones y caminaban por los túneles alrededor.

Fue a las 17.24 que la formación se detuvo y los pasajeros quedaron desconcertados en medio del túnel. Sin embargo, rápidamente personal de Emova intervino en la situación y comenzó el protocolo de seguridad operacional.

En medio del calor agobiante que azota a la ciudad de Buenos Aires, los pasajeros debieron bajar de la formación y caminar por los pasillos del túnel para llegar a una de las estaciones. Uno de los motivos de la evacuación también fue que un pasajero se descompuso durante el incidente, por lo que requería asistencia médica.

Sin embargo, la evacuación se realizó con tranquilidad. Videos compartidos por los pasajeros en redes sociales mostraban cómo fueron asistidos por el personal de Emova, que los ayudó a bajar de los vagones debido a la altura que tienen en relación con el piso.

Para ello, el personal colocó unas pequeñas escaleras amarillas que ayudaron a las personas con mayores dificultades de movilidad a descender. Incluso varios pasajeros colaboraron y asistieron a las personas que tuvieron problemas para bajar.

Más videos mostraron la caminata en fila que debieron realizar por los túneles iluminados. Varios comenzaron a abanicarse con papeles o lo que tenían a mano debido a las altas temperaturas, que se sienten con especial potencia bajo tierra.

Personal de Emova asistió en el procedimiento que se realizó sin inconvenientes

Al llegar a la estación, varios tuvieron que cruzar en medio de las vías para alcanzar el pasillo que estaba frente a ellos y, de esa forma, subir hacia la estación.

El pasajero que se había descompuesto fue asistido por el personal de Emova, que además llamó al Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME), que se presentó en la estación. Sin embargo, el pasajero no requirió de su atención, porque ya se había recuperado.

Cuando ocurrió antes

El episodio de este martes recuerda a lo que ocurrió hace casi dos años, en la línea B, el 29 de abril de 2024. Aquel día el servicio estuvo interrumpido debido a una “falla técnica” en una de sus formaciones. Los pasajeros que se trasladaban dentro del vagón detenido entre las estaciones Malabia y Ángel Gallardo permanecieron encerrados por más de una hora desde las 17.45.

El usuario Bruno Vitulli documentó su experiencia a través de las redes sociales y precisó que, a raíz del encierro y la falta de ventilación, hubo desmayos. Según supo LA NACION, efectivos de la Policía de la Ciudad tomaron intervención en el hecho y evacuaron la formación alrededor de las 19.20.

“Es un desastre. Muertos de calor, y encerrados porque el subte no funciona. Ahora falta que nos saquen por las vías. ¿Así quieren llevar el boleto a 700 pesos en junio? Vergüenza tiene que tener. Los pasajeros ya están abriendo las puertas porque no se puede respirar”, había escrito antes Vitulli en X.