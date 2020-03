Confirman que el primer muerto en el país había regresado de Francia

En el Hospital Cosme Argerich, ayer, el paciente que murió ingresó con síntomas el miércoles pasado Crédito: Ignacio Sánchez

Era un argentino de 64 años que padecía de varias afecciones, que complicaron el cuadro; había vuelto sin síntomas el 25 de febrero; son nueve los casos positivos

Alejandro Horvat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de marzo de 2020

Un argentino de 64 años que había estado en Francia se convirtió ayer en el primer muerto por el nuevo coronavirus Covid-19 en la Argentina y en América Latina. Se trata de Guillermo Abel Gómez, de 64 años, que estuvo en París y regresó al país el 25 pasado sin síntomas. El paciente tenía otras afecciones (diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal crónica), que complicaron el cuadro.

El 28 pasado, tres días después de regresar de Francia, empezó con síntomas como somnolencia, falta de apetito, tos, dolor de garganta y fiebre alta-entre 39°C y 40°C- .

Según el Ministerio de Salud porteño, Gómez recién concurrió el miércoles pasado a la guardia del Hospital Cosme Argerich, en el barrio de La Boca, donde finalmente murió.

Llegó al hospital con insuficiencia respiratoria, por lo que fue asistido mecánicamente. Allí, se realizó un hisopado, que descartó positivo para influenza. Las muestras fueron enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud Dr. Carlos Malbrán (Anlis). Ayer, luego de la muerte, el laboratorio de referencia confirmó el caso como positivo para Covid-19.

El hombre vivía en el barrio porteño de San Telmo, junto a su mujer, a quien se le recomendó aislamiento domiciliario, pero decidió acompañar a su esposo hasta su muerte. Ahora, está en cuarentena, pero sin síntomas. Al resto del entorno de Gómez también le recomendaron que se aísle preventivamente.

El nuevo coronavirus se extiende por la Argentina a medida que regresan al país las personas que estuvieron en Europa, principalmente en el norte de Italia, una de las zonas más afectadas, y ya son nueve los casos confirmados en todo el territorio nacional, incluyendo al paciente muerto. Son siete en la ciudad, uno en la provincia y otro en Córdoba.

En cuanto a los casos en la Capital, se trata de cinco hombres de 23, 43, 44, 46 y 67 años. También hay una mujer de 72. El caso bonaerense corresponde a una mujer de 63 años, mientras que el de Córdoba es un hombre de 57.

En la ciudad, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud, hay 55 personas que se encuentran aisladas en sus casas u hospitales por haber tenido contacto con los infectados. Hasta el momento las personas en cuarentena, que son casos en estudio, no presentaron síntomas.

Los confirmados en la ciudad fueron trasladados a cinco clínicas privadas. Dos de ellos están en el Sanatorio Agote, y al resto los derivaron al Otamendi, la clínica Santa Isabel, el Hospital Británico, el Hospital Alemán y el Sanatorio Anchorena. Según fuentes del ministerio porteño, todos ellos están en buen estado de salud.

En la provincia, hay 11 personas aisladas y ya se descartaron 23 casos. La mujer infectada se encuentra en el Hospital Thompson de San Martín y el hombre cordobés está en el Hospital Privado de la capital provincial. Todos los pacientes que estén siendo estudiados deberán estar aislados 14 días a partir del último contacto con el paciente que contrajo el virus.

Consultas

El gobierno porteño dispuso un número telefónico para que se realicen consultas, en lugar de dirigirse a una guardia, ante posibles casos de Covid-19. Se conoció que se recibieron casi 9000 llamadas en los primeros cinco días.

Según datos a los que accedió la nacion, personal del sistema de salud de la Ciudad atiende más de 2000 llamadas por día en la línea 107, del SAME. "En la línea 107 un grupo de epidemiólogos asiste a los vecinos en cada una de las situaciones que van planteando. Desde el 1º de marzo y hasta el jueves al mediodía han sido atendidas en total 8898 llamadas y en 77 casos se trató de personas con síntomas como fiebre", explicaron desde el Ministerio de Salud, a cargo de Fernán Quirós.

Cumplimiento

El protocolo para las personas que ya están infectadas debe cumplirse a rajatabla para evitar la propagación de la enfermedad. Esto incluye habitaciones cerradas e higienizadas, y elementos de protección para impedir el contagio.

"Las personas que tienen coronavirus deben atravesar un aislamiento de contacto y de gota. Esto significa que todas las superficies deben estar cubiertas. La persona debe estar en una habitación individual, cerrada, que se tiene que limpiar todos los días. Si alguien entra a la habitación, tiene que hacerlo con botas, camisolín, máscara para los ojos y un barbijo común, y si tienen que hacerle procedimientos respiratorios, deben acceder con un barbijo especial", detalló Omar Sued, médico de la Sociedad Argentina de Infectología.

El Covid-19 aún no tiene un tratamiento específico y, según Sued, se están ensayando más de 80 medicamentos y 20 vacunas. El especialista afirma que los infectólogos están discutiendo y revisando la evidencia para evaluar "si vale la pena probar algunos medicamentos" que tienen bajo análisis.

Hasta el momento, según explica el experto, a los pacientes internados se les da una medicación para bajar la fiebre y el dolor; se controla que su respiración sea normal, de lo contrario deberán conectarles asistencia respiratoria mecánica hasta que mejoren o hasta que el propio organismo pueda combatir la enfermedad.

la nacion recorrió el Hospital Británico y el Alemán, también el Sanatorio Agote y el Otamendi, cuatro instituciones en donde están internados cinco de los pacientes con Covid-19. En todos los casos, funcionan con normalidad. Incluso en los pisos donde se alojan los pacientes infectados la rutina no cambió.

"No me parece que haya que alarmarse. Hay que confiar en nuestros profesionales. Te imaginarás que no van a meter a alguien en el hospital que luego contagie a todos los otros pacientes. Yo estoy muy tranquila", dijo Estela Camporassi, de 55 años, que se encontraba en el Alemán.

"Acá está todo bien; vine con un turno programado y me atendieron igual que siempre. Los médicos están tranquilos, no se ve nada distinto", expresó Manuel, de 33 años, que se atendió en el Agote.

La evolución del virus

9 Casos confirmados. Son las personas que padecen coronavirus. Siete son de la ciudad de Buenos Aires (incluido el paciente que murió ayer), una es de la provincia de Buenos Aires y la restante, de la provincia de Córdoba. Todas habían viajado a zonas afectadas.

Son las personas que padecen coronavirus. Siete son de la ciudad de Buenos Aires (incluido el paciente que murió ayer), una es de la provincia de Buenos Aires y la restante, de la provincia de Córdoba. Todas habían viajado a zonas afectadas. 66 Aislados. Son los casos en estudio que se encuentran en cuarentena; 55 personas son de la ciudad y las restantes, de la provincia de Buenos Aires.

Son los casos en estudio que se encuentran en cuarentena; 55 personas son de la ciudad y las restantes, de la provincia de Buenos Aires. 8898 Llamadas. En cinco días recibió la línea porteña de asistencia 107 para solicitar información sobre el coronavirus.