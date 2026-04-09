Harán playas de estacionamiento debajo de plazas y parques de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires avanza en un llamado a licitación pública para el diseño, la construcción y la explotación de estacionamientos subterráneos en distintos puntos de la Capital Federal, en el marco de una concesión de obra pública por 20 años.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta N.º 9/MJGGC/26, firmada el 6 de abril de 2026. Apunta a ampliar la infraestructura bajo tierra de la ciudad para regular el ingreso de vehículos particulares al área central y mejorar así la circulación urbana.

El proyecto contempla una inversión íntegramente privada y no demandará recursos del presupuesto porteño. Según fuentes oficiales consultadas por LA NACION, el esquema busca ampliar la oferta de estacionamiento de manera regulada, con control estatal y por un plazo limitado, descartando una privatización de los espacios intervenidos. La concesión, prevista por 20 años, fue definida como el período necesario para amortizar obras de gran escala sin comprometer fondos públicos.

El llamado prevé la intervención en cuatro espacios de la Ciudad: el espacio Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios; el Parque de Innovación, en Núñez; la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo; y la Plaza Noruega, en Belgrano. La licitación surge a partir de una iniciativa privada presentada por la empresa E-ARG SRL. El proyecto fue declarado de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño.

El esquema contempla que las empresas adjudicatarias se encarguen no solo de la construcción, sino también del mantenimiento, uso y explotación comercial de los espacios durante el plazo de concesión, fijado en 20 años. Según la tasación realizada por el Banco Ciudad, el canon base mensual fue establecido en $95.596.312.

De acuerdo con las estimaciones iniciales, el conjunto de estacionamientos subterráneos tendrá capacidad para albergar alrededor de 1500 vehículos, una cifra que podría sufrir variaciones una vez presentados los proyectos definitivos. El objetivo central es desalentar el ingreso indiscriminado de autos a las zonas de mayor congestión y ordenar el tránsito urbano mediante nodos de estacionamiento planificados.

Con este llamado, la Ciudad busca mejorar la infraestructura urbana y avanzar en un modelo de movilidad que desaliente el ingreso de autos a las zonas céntricas.

La mayoría de los espacios previstos incorporará, además de las cocheras, servicios complementarios como propuestas gastronómicas, áreas de entretenimiento y sectores verdes revalorizados. Desde el Gobierno porteño señalaron a LA NACION que estos desarrollos apuntan a mejorar la calidad del espacio público, incrementar la seguridad y potenciar el entorno urbano una vez finalizadas las obras.

En etapas

El proceso será desarrollado en etapas y estará a cargo de la Dirección General de Concesiones y Permisos, que tendrá facultades para administrar el contrato, emitir circulares, aplicar penalidades y eventualmente rescindir la concesión en caso de incumplimientos. La iniciativa se enmarca en las leyes 469 y 3.058, y se implementará bajo el régimen de concesión previsto por la Ley 6.246.

Cada una de las iniciativas deberá atravesar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido por la Ley 123 de la Ciudad. En ese marco, los proyectos serán analizados según su potencial impacto y deberán obtener el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) antes del inicio de las obras o actividades.

Los pliegos ya están disponibles de forma gratuita en la web oficial del Gobierno porteño y las ofertas podrán presentarse hasta el 6 de mayo a las 12. La apertura del primer sobre está prevista para ese mismo día a las 12.30 en la sede de la Dirección General de Concesiones y Permisos ubicada en la avenida Martín García 346 en el segundo piso. Las visitas a los espacios podrán coordinarse por correo electrónico hasta cinco días antes de la apertura.