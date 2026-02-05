Convirtió una pileta en un acuario, provocó filtraciones en un edificio y fue denunciado por amenazas

Una situación particular viven los vecinos de un edificio del barrio La Perla, en Mar del Plata, quienes denunciaron que sufren filtraciones de agua provenientes de un predio lindero cada vez que rebalsa una pileta que, según indicaron, es utilizada como estanque de peces. Aseguraron que la situación provoca daños en el inmueble y que el propietario del inmueble responde con amenazas cuando intentan reclamar.

El conflicto se registra en un edificio ubicado sobre la avenida Félix Camet al 190, a pocos metros del Asilo Unzué. De acuerdo con el testimonio de uno de los vecinos, el dueño del predio contiguo llena “un acuario de grandes dimensiones” ubicado en el fondo de su vivienda, lo que genera filtraciones hacia el subsuelo del edificio afectado. “Este vecino se pone a llenar un acuario gigante en el fondo de su casa, el agua se filtra por el terreno y se mete en nuestro subsuelo, inundando la cochera”, explicó en declaraciones al medio local 0223.

Tiene un acuario en su casa, lo rebalsó, inundó un edificio y amenazó a los vecinos

Según relató, el año pasado el ascensor del edificio sufrió un cortocircuito como consecuencia del ingreso de agua, lo que provocó daños en componentes electrónicos. “Nos costó un montón de plata y como nunca se hizo cargo, el tema está judicializado”, señaló. Este miércoles, agregó, la situación volvió a repetirse, lo que obligó a interrumpir el funcionamiento del ascensor de manera preventiva. “Hay personas con discapacidad en el edificio que no pueden salir de sus departamentos”, advirtió.

Los vecinos expresaron su preocupación por los posibles daños estructurales que podrían producirse a raíz de las filtraciones. Indicaron, además, que en la pileta hay peces de distintos colores y que el espacio sería utilizado con “fines terapéuticos”. Sostienen que el problema podría evitarse con un sistema que impida el rebalse del agua.

“Vimos que [el dueño de la pileta] tiene peces color naranja y grises. Parece que hacen un tipo de terapia con ellos. Lo cierto es que es desidia, porque podría poner un sistema automático para que no rebalse el acuario y no causaría ningún problema a la gente que vive en los 16 departamentos”, indicó.

De acuerdo con los denunciantes, los reclamos al propietario del predio derivaron en episodios de agresividad. En un video al que tuvo acceso el medio marplatense se escuchan amenazas dirigidas a los vecinos que se acercaron a reclamar. “Te voy a romper la cabeza, la c…”, se escuchó decir en un video al que tuvo acceso ese medio marplatense.