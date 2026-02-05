Hay alerta amarilla por altas temperaturas y tormentas para este jueves 5 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por altas temperaturas y tormentas que alcanzan a 17 provincias para este jueves 5 de febrero. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que este nivel implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La advertencia por temperaturas elevadas rige en un sector de la costa este de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Entre Ríos, el oeste de Corrientes, el norte de Misiones, el este de Formosa, el este de Chaco, el norte de Santa Fe y el sudeste de Santiago del Estero. Según detalló el SMN, estas condiciones pueden generar un efecto leve a moderado en la salud, pero pueden resultar “peligrosas”, especialmente para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Rigen una alerta amarilla por temperaturas extremas en varias provincias del país SMN

En paralelo, la alerta amarilla por tormentas abarca el centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el norte de La Pampa, Córdoba, San Luis, el noreste de Mendoza, La Rioja, el centro y este de Catamarca, el sudoeste de Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Salta y Jujuy. En estas áreas se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 50 mm en cortos períodos.

Frente a la alerta por calor, el SMN recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y priorizar la permanencia en espacios ventilados. También aconseja prestar especial atención a bebés, personas mayores y quienes presentan enfermedades crónicas, así como optar por ropa ligera y comidas livianas. Ante síntomas como mareos, agotamiento, sudoración excesiva o dolor de cabeza, se sugiere solicitar asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 5 de febrero SMN

En el caso de la alerta por tormentas, el organismo aconseja evitar salir durante los eventos, no sacar la basura, limpiar desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio en espacios cerrados. También recomienda desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares.

El clima en el AMBA

Para este jueves, se prevé que en la ciudad de Buenos Aires continúen las precipitaciones, con tormentas aisladas hasta la tarde y chaparrones por la noche. La temperatura oscilará entre los 25°C y los 31°C, y por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el viernes y el resto de la semana se espera el cese de las lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se pronostican condiciones similares, con tormentas aisladas durante gran parte de la jornada y chaparrones nocturnos. La temperatura mínima será de 23°C y la máxima de 30°C, con una probabilidad de precipitación del 70% durante la tarde y la noche. El viernes se anticipa cielo nublado y un leve descenso térmico, mientras que el sábado se espera una jornada despejada.

En el resto del país, en Córdoba se prevé una máxima de 33°C y una mínima de 24°C; en Tucumán, 34°C y 23°C; en Santa Fe, 36°C y 27°C; en Entre Ríos, 36°C y 26°C; en Jujuy, 30°C y 20°C; en Salta, 30°C y 19°C; en Misiones, 37°C y 27°C; y en La Rioja, 35°C y 24°C.

También se espera 36°C de máxima y 27°C de mínima en Santiago del Estero; 26°C y 19°C en San Luis; 30°C y 21°C en San Juan; 26°C y 20°C en Mendoza; 23°C y 18°C en Río Negro; 23°C y 14°C en Chubut; y 14°C y 10°C en Santa Cruz.