Córdoba: avanzan las obras del parque acuático más grande del país, con 30 toboganes y más de 50 atracciones

La provincia de Córdoba se prepara para un estreno que ya despierta expectativa: el 3 de enero abrirá sus puertas Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina. Un mega espacio pensado para revolucionar el turismo provincial y convertirse en uno de los centros de entretenimiento más grandes del país.

El proyecto se encuentra ubicado en la zona de Circunvalación, en el sector sur de la capital cordobesa, entre la Costanera y la autopista a Rosario. El desarrollo —impulsado con una inversión de US$40 millones— podrá recibir hasta 7000 visitantes en simultáneo y ocupará 13 hectáreas. La propuesta se integra dentro de Infinito Open, un predio de 36 hectáreas que combinará atracciones, gastronomía, comercios, espacios infantiles y áreas para eventos multitudinarios.

El parque acuático

Según informó el medio local La Voz, Infinito Water Park se construye sobre 13 hectáreas y ofrecerá más de 50 atracciones y 30 toboganes desarrollados por la firma española Action Park Waterscapes, reconocida por sus proyectos en Europa, Asia y América. Las instalaciones fueron diseñadas para abarcar públicos familiares, juveniles e infantiles.

Entre las atracciones principales se destaca una pileta de olas artificiales que almacenará 3,5 millones de litros de agua y podrá generar olas de hasta 1,8 metros. A pocos metros funcionará un río de 500 metros, uno de los circuitos más extensos del país, rodeado de playas, reposeras y sombrillas. También habrá un sector VIP con propuestas gastronómicas.

Se contempla la instalación de 50 atracciones y 30 toboganes

El abastecimiento de agua provendrá de cuatro pozos conectados a un río subterráneo ubicado a 200 metros de profundidad. El circuito, advirtieron medios locales, se sostendrá con un sistema de diez filtraciones diarias distribuidas en cinco salas de máquinas, pensado para mantener la calidad del agua y asegurar su recirculación permanente.

“En infinito Water Park, están sentadas las bases de la sostenibilidad: el cuidado del agua, el cuidado de la flora, el vínculo con la comunidad, los proveedores locales. Realmente se asienta sobre los pilares de la sostenibilidad, que es el modelo de negocio que nosotros le proponemos a las empresas en argentina”, afirmó Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina, en la cuenta de Instagram de la compañía.

Infinito Open: un nuevo polo turístico y comercial

El proyecto integral de Infinito Open busca transformarse en un punto clave para el turismo y la actividad cultural en Córdoba. Dentro del predio funcionarán otras dos atracciones principales:

Infinito Open Mall: un shopping a cielo abierto de 253 locales distribuidos en 7000 metros cuadrados, con propuestas comerciales, áreas de entretenimiento infantil y juvenil a cargo de Neverland y Funland (bowling y camas elásticas) y un museo sensorial de 2000 metros cuadrados. La oferta gastronómica incluirá bares y restaurantes, entre ellos Betos, Mostaza, Barilate y Novecento.

Infinito Arena: un estadio cerrado con capacidad para 14.000 personas, que para eventos al aire libre puede extenderse a más de 50.000 asistentes, convirtiéndose en uno de los recintos multipropósito más grandes de la provincia.

El parque acuático abre sus puertas el 3 de enero

Para la temporada 2026–2027, está prevista la segunda etapa del proyecto, que incorporará un sector de juegos extremos y una Vuelta al Mundo de 108 metros de altura, ampliando el atractivo del complejo y consolidando a Córdoba como un destino turístico en expansión.