Sin alma: feroz golpiza de ladrones a una pareja de adultos mayores en su casa en pleno centro de Carlos Paz

La escena comenzó cerca de la 1.30 del domingo, cuando una pareja de adultos mayores dormía en su casa. De pronto, al menos dos delincuentes irrumpieron en la vivienda y los despertaron con golpes secos, sacándolos de la cama para reducirlos. La secuencia ocurrió en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle Curuzú Cuatiá, a pocas cuadras del centro de Villa Carlos Paz. En cuestión de segundos, la tranquilidad del hogar se convirtió en un calvario: los agresores los ataron y los golpearon sin piedad mientras exigían dinero y objetos de valor. Los delincuentes, hoy continúan prófugos.

La mujer, que es ciega, sufrió lesiones en el rostro y permanece en estado de shock. Su esposo, que se recuperaba de una lesión en la cadera al momento del ataque, fue el más golpeado: le fracturaron dos costillas —una perforó un pulmón—, tiene múltiples hematomas y coágulos en la cabeza. Su estado es crítico.

El Hospital Aeronáutico de Córdoba se encuentra en Avenida Colón 479

Quien reconstruyó los hechos con mayor crudeza fue Betty, la cuidadora que asiste a la pareja desde hace 40 años. “Me llamó el yerno diciendo que los habían asaltado. Vine y encontré un desastre, la casa toda dada vuelta. A mi patrón lo subieron en la ambulancia, muy golpeado, con la cabeza ensangrentada por todos lados. La señora tenía la cara lastimada, le habían apretado la cara. Estaba muy nerviosa. Eran salvajes, los agarraron con tanta saña, fue impresionante. Él se estaba recuperando de una lesión en la cadera, y ella es no vidente. Estaban totalmente indefensos”, relató en diálogo con la radio Cadena 3.

Los delincuentes revolvieron cada rincón de la vivienda en busca de dinero. Según relató la cuidadora, lograron abrir una caja fuerte y se llevaron principalmente joyas de oro, aunque insistieron violentamente para que las víctimas revelaran dónde escondían efectivo. “Les pegaron para que dijeran dónde estaba la plata, pero no tenían”, agregó.

A pesar del brutal castigo recibido, una vez que escaparon, el hombre logró soltarse de las ataduras. Con gran esfuerzo, pedir ayuda a la Policía y a sus familiares. Minutos después llegaron móviles y una ambulancia, que trasladaron a la pareja: la mujer fue asistida por un cuadro de lesiones leves y dada de alta más tarde; mientras que él permanece internado en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Aeronáutico de Córdoba, tras haber sido derivado del Hospital Municipal San Roque por la complejidad de su cuadro. “Está muy grave”, lamentó Betty.

El interior de la casa tras el ataque fue descrito como dantesco. La vivienda quedó completamente desordenada y con manchas de sangre en la habitación principal y en el pasillo que conduce al baño. “Es un desastre la casa, una inseguridad total”, advirtió Betty, que ahora intenta recomponer el lugar mientras la pareja de adultos mayores intenta recuperarse.

La Policía de Córdoba está a cargo de la investigación mientras la justicia caratuló el caso como “robo calificado”. Se busca identificar a los responsables mediante relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios a vecinos de la zona.

El dueño de casa llegó a mencionar que escuchó una voz con acento porteño, aunque no pudo dar más precisiones sobre los agresores. Por el momento, la investigación no descarta ninguna hipótesis. Los investigadores analizan si se trató de un ataque ocasional, cometido de manera improvisada, o si los responsables integran una banda organizada que apunta específicamente a adultos mayores, teniendo en cuenta que en los últimos meses se registraron hechos similares en la región.