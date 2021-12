Córdoba: confirmaron que 456 contagios son de la variante ómicron, pero señalan que aún no hay circulación comunitaria

CÓRDOBA.- El Ministerio de Salud provincial comunicó que el Instituto Anlis Malbrán confirmó como casos de coronavirus de la variante ómicron los contagios de los brotes registrados en Colonia Caroya y en la capital, que comenzó como consecuencia de una serie de fiestas de estudiantes. En total, son 456 las infecciones. A partir de ahora, los análisis los hará directamente el Laboratorio Central del distrito.

La secretaria de Salud de la provincia, Gabriela Barbás, explicó a LA NACIÓN que todos los casos, por el momento, están asociados a reuniones masivas y que todos tienen nexo por lo que no hay, todavía, circulación comunitaria. De todos modos, admitió que en “breve” ese tipo de transmisión se producirá y que “ómicron será la variante predominante”.

Por la velocidad de circulación de la cepa y el alto nivel de contagiosidad, las autoridades no descartan nuevos brotes y estiman que se podría escalar hasta los 2000 casos diarios (ayer la provincia registró 674 contagios, la cifra más alta en tres meses). Hasta el momento ninguno de los contagiados tiene complicaciones de salud: todos están en sus casas con síntomas muy leves o, directamente, sin ellos.

“No sabemos todavía bien el comportamiento de la cepa. En el mundo no se sabe –planteó Barbás–. Hay que tener en cuenta que por escalar tanto el número de casos puede ingresar en grupos vulnerables y generar problemas. No hay que restarle importancia”. La casi totalidad de los contagios en Córdoba son de jóvenes, de los que el 90% cuenta con el esquema de vacunación completo.

Hasta hoy el nivel de ocupación de camas críticas de Covid-19 para adultos es de 1,3% y con asistencia respiratoria mecánica, de 34,6%. Barbás enfatizó que los pacientes graves no están vacunados o no tienen las dos dosis. “No da lo mismo vacunarse o no, ya que aún no se sabe el impacto en cuanto a la gravedad de la variante, si va a terminar afectando o no a grupos vulnerables”, reiteró.

Detección

El primer caso detectado de la variante ómicron en la provincia fue el de un viajero proveniente de Dubái, llegó con PCR negativo y a los pocos días tuvo síntomas leves. Por eso, se hisopó y dio positivo. Por ese caso, hubo ocho contagios en las localidades vecinas de Jesús María y Colonia Caroya.

El segundo brote fue masivo y se originó en una fiesta de egresados de la que participó una persona que había llegado de Estados Unidos y que se determinó que fue la conexión de esa expansión. Estudiantes de esa reunión, luego asistieron a otras celebraciones y se terminó con 1000 aislados. Los alumnos afectados son los del Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, de la Escuelas Pías, del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y del San Ramón Nonato.

Barbás pidió a la comunidad evitar reuniones sociales y asistencia a eventos masivos, como también completar los esquemas de vacunación, acentuar el uso del barbijo y testearse antes y después de asistir a fiestas. En la última semana, los testeos aumentaron 40% en Córdoba.

Viajes y fiestas

Si bien las autoridades cordobesas ya plantearon que los viajeros llegados desde el exterior deberían hacer una cuarentena corta de unos cuatro días, todavía no hay respuesta del gobierno nacional. “Es algo que veíamos venir, porque la cepa se esparce más allá del África; con el primer caso de Dubái lo confirmamos”, añadió Barbás.

Salvo quienes vienen de países africanos, hoy para ingresar a la Argentina y no hacer aislamiento se exige contar con el esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso, y un PCR negativo realizado 72 horas antes al embarque. Quienes no tengan el esquema completo, deberán hacer cuarentena y realizarse un PCR al séptimo día de ingreso, que de dar negativo daría por finalizada el aislamiento.

En Córdoba, desde el martes se exigirá el pase sanitario, pero solo para actividades de más de 1000 personas. Este pasaporte no rige para ingresar a bares, restaurantes, cines, teatros e iglesias.

En Monte Cristo –a 25 kilómetros de la ciudad capital–, por un brote con 77 contagios y unos 400 aislados luego de participar de una fiesta de egresados, la Municipalidad resolvió suspender hasta el miércoles próximo todas las actividades masivas. Los bares, restaurantes y salones de fiestas estarán abiertos, aunque no podrán “tener reuniones con una gran cantidad de asistentes”.

Ese brote comenzó el sábado pasado en un festejo de egresados del que participaron unas 700 personas.