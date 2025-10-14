Córdoba: un chofer de aplicación chocó a una moto y atropelló a siete personas en pleno centro

Un fuerte accidente de tránsito complicó la tarde del lunes en pleno centro de la ciudad de Córdoba, cuando el chofer de una aplicación de viajes cruzó un semáforo en rojo, chocó contra una moto y atropelló a un grupo de siete personas tras subirse a la vereda.

El grave siniestro vial ocurrió alrededor de las 16 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y General Paz y fue provocado por un conductor de la app DiDi, que conducía un Ford Fiesta blanco a alta velocidad con dos pasajeras a bordo.

Según informó La Voz y Cadena 3, el hombre perdió el control del automóvil mientras transitaba por General Paz rumbo a Patio Olmos y no pudo evitar chocar contra la moto, que cruzaba por 9 de julio.

El choque atrajo a decenas de personas que intentaron asistir a las víctimas

En la maniobra, el Ford se desvió hacia la vereda e impactó también contra los peatones, lo que dejó como consecuencia al menos siete heridos en total: cuatro fueron hospitalizados y dos de ellos, que viajaban en la moto, sufrieron lesiones graves.

Una de las víctimas quedó debajo del auto hasta que fue rescatada por testigos que presenciaron el accidente y se apresuraron en alertar a los servicios médicos. Uno de los heridos sufrió la fractura de la clavícula del lado derecho, cortes y politraumatismos, y otra de las víctimas, tuvo una grave herida a la altura del riñón y cortes en la zona genital.

La fuerza del choque provocó serios daños en la carrocería delantera del vehículo, que quedó dado vuelta, pero sus ocupantes resultaron con heridas menores. El chofer quedó detenido y las pasajeras fueron atendidas por los paramédicos y cuatro ambulancias del servicio 107, que se acercaron a la escena del accidente a los pocos minutos, para asistir a los heridos.

La Policía cortó la circulación vehicular durante varias horas

Según relató Agustina, una de las pasajeras que viajaba en el asiento del acompañante con su abuela atrás, habían subido al vehículo apenas unas cuadras antes, pero enseguida se habían percatado de la imprudente actitud del conductor, que aceleraba de forma errática e intentaba cortar los semáforos justo con la luz cambiando a rojo.

“No sé qué pasó. Empezó a acelerar desesperadamente. No sé si tuvo un ataque o qué”, contó la joven, en diálogo con Cadena 3. “Quiso adelantar a un auto y empezó a acelerar desesperadamente. No nos golpeamos, pero tuve mucho pánico”, describió.