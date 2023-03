Córdoba: un grupo de 15 adolescentes golpeó y desfiguró a un alumno que salía de la escuela

escuchar

Un adolescente fue atacado a golpes y puntazos por un grupo de cerca de 15 jóvenes de su edad después de salir del colegio, el miércoles por la tarde, en la localidad cordobesa de Yocsina. Siete de ellos fueron detenidos y luego liberados por ser menores.

“Aproximadamente a las 18.30 de ayer [por el miércoles], cuando estaba subiendo al colectivo, una patota lo bajó con un botellazo en la cabeza, lo dejaron aturdido y lo agarraron entre todos. Eran 15 los atacantes”, explicó Edith, la madre del adolescente que minutos antes había salido del colegio y se encontró con los menores en el transporte público.

Ya sobre la vereda, el chico fue empujado al piso y los agresores, armados con objetos punzantes y manoplas, comenzaron a patearlo y a darle puntadas. “Él se hizo una bolita para defenderse. Por suerte tenía la mochila puesta y eso lo protegió bastante”, explicó la madre al portal Cadena 3.

El ataque fue frenado por compañeros de colegio del chico. Entre varios pudieron rescatarlo, llevarlo al colegio y desde allí llamar a una ambulancia y a los familiares. Tras ello el alumno fue trasladado hasta Malagueño, localidad vecina, ante la gravedad de los golpes. Allí fue derivado al Sanatorio Aconcagua, en Córdoba capital.

“Le hicieron una tomografía y arrojó que está con fisura en la nariz. Del ojo derecho no ve nada”, contó la mujer sobre su hijo. Tras estar el miércoles internado, el jueves pudo retirarse a su hogar. “Le dieron el alta al mediodía y ya estamos en casa. Estaba muy mal, con ataques de pánico”, dijo ayer Edith.

“La paliza la ligó de arriba mi hijo, era en realidad para otro compañero. Es horrible decir esto. También me dolería si le hubiera pasado a otro. Se ensañaron y le pegaron mal”, agregó la madre y siguió: “Hay una aparente rivalidad entre grupos. Él simplemente sale del colegio y se toma el colectivo. Son unos inadaptados”.

La mujer también denunció que la patota ya había atacado a otro chico hace un mes, con la misma metodología. “A un compañero de mi hijo también lo agarraron en una plaza de Malagueño, de la misma forma”, aseveró. “Estuve muy shockeada, me hizo muy mal verlo así. El padre habló con los directivos del colegio y aún no tengo respuestas”, añadió la mujer y aseguró que por el momento su hijo no volverá a clases.

“Él es miope y le hicieron añicos los lentes, no ve nada. También debo llevarlo a un otorrinolaringólogo porque respira muy mal. Tiene mucho miedo y está nervioso”.

Por lo ocurrido, Edith pidió ayuda de las autoridades: “La sociedad está muy enferma. Lo que pido es seguridad en los colegios a la entrada y salida. No entiendo por qué aparecen estos conflictos, si estos adolescentes son resentidos o tienen conflictos familiares, no lo entiendo”.

Ante el caso, fuentes de la Policía aseguraron al medio cordobés que por el ataque fueron detenidos ocho adolescentes, pero que al ser menores de 18 años fueron liberados por orden judicial. La causa es investigada por el fiscal Ricardo Mazzuchi; interviene el juzgado de control de Saniel Strasorier.

