Gabriel Di Nicola 18 de marzo de 2020

Miguel Ángel Paz , el preparador físico que golpeó a un vigilador privado del edificio en el que vive porque lo había señalado por no cumplir el aislamiento preventivo para prevenir el coronavirus , grabó un video donde pidió disculpas , dijo estar arrepentido y calificó lo que hizo como propio de "un cobarde" .

"Hola, soy Miguel Paz . Me conocieron tristemente por la agresión a una persona. Quería pedir disculpas públicas en primer lugar a Gustavo [la víctima] por haberlo agredido, no merecía esa agresión. De corazón te pido disculpas y espero que puedas perdonarme . A todos la sociedad, a todos los argentinos y a los que vieron el video, sepan que estoy muy arrepentido , fui un cobarde . A las autoridades y al Presidente [por Alberto Fernández], por tomar cartas en este asunto. No tomé real dimensión de las medidas de prevención. A mi familia, amigos y vecinos, por esta situación que les estoy haciendo pasar, les quiero pedir disculpas a todos. Estoy muy arrepentido", sostuvo en el video.

Paz, de 40 años, está detenido con arresto domiciliario en el departamento que alquila en el séptimo piso de un edificio situado en Rosales al 2700, Olivos, Vicente López . El sábado pasado, a las 21.20, bajó a la guardia y, después de increpar al vigilador, lo golpeó brutalmente y lo insultó.

La víctima, Gustavo Granucci, solo le había informado que como había regresado de los Estados Unidos no podía salir a la calle y debía mantener un aislamiento durante 14 días, tal la medida anunciada por el Gobierno. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad internas del edificio.

Después de que las imágenes fueran difundidas a través de las redes sociales, incluso el presidente Alberto Fernández se refirió al ataque. "Estoy buscando dónde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo , para que todo el mundo entienda que no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente", dijo el jefe del Estado en declaraciones a radio Mitre y Radio 10.

Paz tiene dos causas penales en su contra. Una, ante el Juzgado Federal N°2 de San Isidro, donde fue imputado por violar el artículo 205 del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años "para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

El juez federal Lino Mirabelli también le imputó la violación del artículo 239 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año quien "resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal".

La otra causa judicial en contra de Paz está a cargo del fiscal de Vicente López Martín Gómez. En ese expediente, Paz está imputado por amenazas y lesiones. El representante del Ministerio Público le tomó declaración por medio de una videoconferencia y después pidió que se formalice su detención.

El juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli hizo lugar al pedido del Gómez y le dictó a Paz el arresto domiciliario.

Después de que se hiciera público el video donde Paz pidió disculpas, el fiscal Gómez puso en duda que el arrepentimiento del preparador físico sea verdadero.

"Está todo guionado; Paz no está para nada arrepentido. Lo único que intenta es mejorar su situación procesal. Si lo que hizo no hubiese tenido trascendencia pública no habría mostrado arrepentimiento", afirmó Gómez a LA NACION.