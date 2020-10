Coronavirus: confirman 452 muertos y 11.242 nuevos casos en las últimas 24 horas

Coronavirus: la Argentina superó la barrera de los 800.000 contagios Fuente: LA NACION

A 217 días del primer caso positivo de coronavirus detectado en nuestro país, la Argentina superó la barrera de los 800.000 contagios. En las últimas 24 horas, 11.242 personas dieron positivo al test de Covid-19 y el total de infectados en el país es de 809.728. Además, se ingresaron hoy al SNVS 452 fallecidos y los registrados por las autoridades nacionales ascienden a 21.468. El dato alentador es que los recuperados superaron los 649.017.

Con estos números, la Argentina quedó muy cerca de pasar a Rusia, que hasta el momento suma 21.475 fallecidos totales y ocupa el puerto 13 a nivel mundial.

Según el parte del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que informaron contagios en las últimas 24 horas fueron:

Buenos Aires: 4.471

Ciudad de Buenos Aires: 684

Chaco: 101

Chubut: 234

Córdoba: 1.188

Corrientes: 110

Entre Ríos: 129

Formosa: 1

Jujuy: 61

La Pampa: 16

La Rioja: 85

Mendoza: 384

Misiones: 4

Neuquén: 251

Río Negro: 257

Salta: 217

San Juan: 84

San Luis: 104

Santa Cruz: 110

Santa Fe: 1670

Santiago del Estero: 112

Tierra del Fuego: 133

Tucumán: 836



Las 452 muertes informadas hoy estaban divididas en:

255 hombres

118 residentes en la provincia de Buenos Aires

28 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

3 residentes en la provincia de Chaco

5 residentes en la provincia de Chubut

13 residentes en la provincia de Córdoba

1 residentes en la provincia de Corrientes

3 residentes en la provincia de Entre Ríos

17 residentes en la provincia de Jujuy

7 residentes en la provincia de Río Negro

3 residentes en la provincia de Mendoza

23 residentes en la provincia de Salta

1 residentes en la provincia de San Luis

1 residente en la provincia de Santa Cruz

21 residentes en la provincia de Santa fe

1 residentes en la provincia de Santiago del Estero

2 residentes en la provincia de Tierra del Fuego

8 residentes en la provincia de Tucumán

197 mujeres

89 residentes en la provincia de Buenos Aires

29 residentes en la Ciudad de Buenos Aires

6 residentes en la provincia de Chubut

2 residentes en la provincia de Chaco

8 residentes en la provincia de Córdoba

4 residentes en la provincia de Entre Ríos

12 residentes en la provincia de Jujuy

5 residentes en la provincia de Mendoza

3 residente en la provincia de Río Negro

18 residentes en la provincia de Salta

1 residentes en la provincia de Santiago del Estero

2 residentes en la provincia de San Luis

2 residentes en la provincia de Santa Cruz

14 residentes en la provincia de Santa Fe

1 residente en la provincia de Tierra del Fuego

1 residente en la provincia de Tucumán

Además, se informó que un total de 3978 personas cursaban anoche la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 62,4%, mientras que en el AMBA llega al 63,1%.

En las últimas 24 horas fueron realizados 20.263 testeos y desde el inicio del brote se hicieron 2.084.513 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 45.937 muestras por millón de habitantes.

¿"Pasaporte de circulación" para los recuperados?

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, informó en sus redes una decisión sin precedente en la Argentina: que todos los pacientes que habían sido dados de alta por coronavirus iban a quedar exceptuados de las restricciones impuestas por el aislamiento social obligatorio e iban a poder ingresar a la provincia sin restricciones. Sin embargo, el mismo funcionario indicó hoy en su cuenta de Twitter que esa decisión quedará en suspenso hasta que la puedan reglamentar junto con el ministerio de Salud de la Nación.

Claudio Strasorier, médico infectólogo y miembro del ministerio de Salud de La Rioja, sostiene que aún no está terminada la guía para poner en práctica esa resolución del Poder Ejecutivo de su provincia, pero que tendría tres pilares. Los que quieran ingresar deberán tramitar un permiso emitido por la provincia donde el paciente haya transitado su enfermedad; esas personas tendrán que mantener todos los recaudos necesarios al igual que los que aún no se han enfermado; y no podrán obtener el permiso aquellos que pertenezcan a los grupos de riesgo.

