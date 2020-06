Coronavirus en la Argentina: el 73% de los casos no necesitaron internación

El 3% de los pacientes que contrajeron el coronavirus fue internado en terapia intensiva Crédito: Shutterstock

A más de cuatro meses del primer caso confirmado en el país, la mayoría de las personas con Covid-19 tiene la forma leve de la enfermedad, es decir, que no necesita cuidados médicos en un hospital. En el resto, que sí queda internado, hay un 3% en los que la infección complica tanto la salud que los pacientes demandan cuidados intensivos, ya sea con o sin asistencia respiratoria.

Este comportamiento que el nuevo coronavirus está mostrando en la población surge de más de 200.000 registros que analizó LA NACIÓN. Se trata de la base de datos abiertos del Ministerio de Salud nacional sobre los 35.538 casos confirmados desde marzo pasado hasta ayer.

De acuerdo con la información que relevó LN Data, el 73% de los argentinos con Covid-19 tuvo o está cursando la infección de manera leve , en aislamiento en sus casas, hoteles o centros especiales que dispusieron las distintas jurisdicciones para quienes no cuentan con la posibilidad ni los medios de pasar esos 14 días en sus hogares sin riesgos de transmitir el virus a otros. Son 25.920 personas de todas las edades.

El 27% restante quedó internado por las complicaciones de la infección: 8600 de esos 9619 pacientes ocuparon una cama en una sala general, que suelen estar destinadas para casos moderados a graves que no necesitan cuidados intensivos, mientras que 307 casos (1%) pasaron de una sala general a la terapia intensiva y 711 (2%) directamente fueron trasladados a una unidad de cuidados intensivos, de acuerdo con la información oficial. Los dos últimos grupos son el 3% de los pacientes que ocuparon camas para atención crítica.

En Chaco, que es la tercera provincia con más casos, luego de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el 6% del total de los infectados necesita internación en terapia intensiva, lo que representa el doble que el promedio nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, ese porcentaje es del 2%. Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye los 40 municipios del conurbano vecinos a la ciudad, ese valor es del 3%.

Cuidados

"Los pacientes que con más frecuencia estamos viendo que van a terapia intensiva son aquellos que, además, tienen hipertensión, obesidad y diabetes", explicó a LA NACIÓN el infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e integrante del comité asesor nacional para Covid-19. "Y hay un grupo de pacientes que llega a terapia intensiva, pero que no requieren asistencia respiratoria. Son los individuos con complicaciones no pulmonares o con otras enfermedades, además de la infección por el nuevo coronavirus."

Los datos indican que menos de la mitad de los internados en cuidados intensivos necesitó asistencia respiratoria mecánica.

Para el especialista, el grupo de los pacientes con la forma leve de la enfermedad podrían ser hasta un poco más que el 73% de los registros oficiales. "Algunos se internaron por un criterio de aislamiento y no porque necesiten atención extraordinaria -indicó-. Como también hay un grupo que no llega a terapia intensiva, pero tienen algunos síntomas que obliga a internarlos, como neumonía o fiebre que no baja, y un profesional determina que no se trata de un caso crítico ni grave, sino moderado y queda internado. Es probable que eso sea alrededor de un 8% de los casos totales."

Sobrevivientes

Mientras que hay un 41% de los pacientes más críticos que muere, la buena noticia es que hay un 59% que supera la infección. Son, hasta ahora, 605 de esos pacientes que recibieron el alta.

En tanto, en el AMBA sobrevive el 57% de esos casos o 283 personas, mientras que los registros oficiales indican que en la Ciudad de Buenos Aires recibió el alta de terapia intensiva el 63% de los casos o 248 pacientes. Y, en Chaco, logra superar la infección el 28% de los casos en cuidados críticos, apenas 24 entre los 86 pacientes más graves.

Los datos indican, también, que el 8% de los 9619 pacientes que necesitaron internación, murió. El tiempo promedio de ocupación de una cama fue de 10 días, de acuerdo con el análisis de los registros nacionales.

En el 79% de los fallecidos, los registros muestran que el diagnóstico de Covid-19 fue previo a la muerte, mientras que en el 10% fue posterior y en el 11% de los casos, el mismo día del deceso.

Hasta ayer, entre las 913 personas que habían fallecido por Covid-19, el 31% había sido internado directamente en una unidad de terapia intensiva, mientras que el 14% quedó internado en una sala general y, luego, necesitó cuidados intensivos y el 37% permaneció en una sala general.

Hubo un 18% que murió fuera del hospital. Para esto, al momento del análisis de los datos, se tuvo en cuenta que la diferencia entre la fecha de internación y la de ingreso a cuidados intensivos fuera menor a 24 horas.

Noventa y siete de esas 165 personas tenían residencia en municipios del conurbano bonaerense: Merlo, con 13 casos; La Matanza, con 10; Morón, con 8; Lomas de Zamora y Almirante Brown, con 6 casos cada uno; Escobar y Malvinas Argentinas con cinco casos cada uno; Moreno y General San Martín, con cuatro en cada caso, y Quilmes, José C Paz, Tigre, Avellaneda y La Plata, con tres casos cada uno. El resto de los municipios registra un caso cada uno.

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires hubo 43 muertes fuera del hospital, seguido de Río Negro, con 10 fallecimientos.

En cuanto a las camas ocupadas, que son 1019 desde marzo pasado, el incremento de la demanda en estos cuatro meses fue el siguiente: el 13% en marzo, el 19% en abril, el 41% en mayo y el 26% en lo que va de este mes, según indican los registros oficiales. El Ministerio de Salud de la Nación informó a LA NACIÓN que, al 12 de mayo, en el país había disponibles 12.700 camas solo para pacientes con Covid-19.

Ayer, tras la polémica por la saturación o no del sistema sanitario del AMBA, el Ministerio de Salud bonaerense indicó a través de un comunicado que "al día de hoy (por ayer), la situación está controlada y el índice de ocupación de camas en toda la Provincia es de 47,40% y en los 40 municipios del AMBA es del 54%".