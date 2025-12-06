Fin de semana largo. La música electrónica hace cumbre en un escenario natural privilegiado

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino vive un fin de semana largo electrizante. De la mano, principalmente, del reconocido DJ argentino Hernán Cattáneo hay un movimiento sorprendente de visitantes de distintas partes del país y del mundo, lo que genera importantes ingresos al alicaído sector turístico local.

Así, todos los ojos están puestos en el show “madre”, llamado Sunsetstrip, con coproducción de Folck Producciones y Buena, que durará tres días: desde este mismo sábado hasta el lunes 8 de diciembre, con entradas agotadas ya hace tres meses, con valores que van de los $150.000 hasta los $250.000 por persona por día. La locación es inmejorable: en las inmediaciones del Gran Hotel Potrerillos, en medio de la montaña mendocina. También, hay una importante cantidad de eventos “satélites”.

De acuerdo con diversas estimaciones, más de 20.000 personas serán de la partida durante las tres jornadas festivas, donde se podrá disfrutar de música progressive house y otros géneros electrónicos como el deep house y el melodic house.

En tanto, desde el gobierno provincial, a través del Ente Mendoza Turismo (Emetur), indicaron a LA NACION que hay grandes expectativas en las próximas jornadas, a raíz del convocante espectáculo del DJ argentino más famoso de mundo, que se consolidó en los últimos cinco años. Su primera edición fue en 2021, uno de los momentos de mayor movimiento turístico para Mendoza.

Fin de semana largo a pura música electrónica en Mendoza

De hecho, la proyección de ocupación hotelera, que incluye el feriado por el Día de la Virgen, indica más del 80% en la ciudad, mientras que en la montaña ascenderá al 90%. En tanto, en el resto de la provincia la demanda de alojamiento rondará el 70%.

“Es una producción artística de enorme escala que vuelve a posicionar a Mendoza como un punto de referencia global para las experiencias de alto nivel”, señalaron desde los sectores públic y privado, que apuestan al impacto que tendra el Sunsetstrip y los demás eventos circundantes que se desarrollarán por estos días.

Los responsables del imponente encuentro de la música electrónica coinciden en el gran movimiento que tendrá la provincia en este último fin de semana largo del año. “El flujo real de visitantes empieza antes y se estira después: una cantidad importante de turistas llega dos o tres días previos y se queda casi una semana. No vienen únicamente para las fechas de este show; alternan también con otras actividades, entre bodegas, restaurantes, bares, puntos turísticos y distintas fiestas satélite”, indicaron a este diario desde la organización del evento.

Así, en términos económicos, el impacto se observa por acumulación. En este sentido, hay alojamientos muy demandados, desde hoteles hasta Airbnbs, que suelen reservarse con meses de anticipación. También, gastronomía y bodegas con mayor actividad que un fin de semana habitual, aunque el consumo general esté más moderado que en años anteriores. Asimismo, se registrará movilidad con fuerte demanda: traslados internos, autos alquilados y vuelos, incluyendo un incremento de aviones privados en el aeropuerto.

Más jóvenes

“Se nota también en lo visual y en lo cotidiano: grupos jóvenes circulando por la ciudad y por bodegas con un dresscode claro de festival. Mayor presencia en bares y cafés y un volumen inusual de contenido en redes mostrando Mendoza esos días. No es que toda la provincia se transforma, pero sí se percibe un pico específico que corresponde a la llegada del público del Sunsetstrip”, indicaron a este diario las fuentes consultadas.

Música electrónica y paisaje cordillerano, un fin de semana a todo ritmo Esteban Salino Tarditti

El Sunsetstrip mendocino es considerado uno de los escenarios más atractivos del mundo para la electrónica: el lago de Potrerillos, las montañas, el clima y la comodidad logística generan un formato único a nivel global. Eso explica por qué el evento atrae no solo al público argentino, sino a visitantes de Estados Unidos, Canadá, Europa y buena parte de Sudamérica. Durante el fin de semana, el aeropuerto suele saturarse de aviones privados y la hotelería opera con altos niveles de ocupación.

Otras propuestas

Alrededor del evento principal creció un circuito de fiestas que aprovecha la presencia de miles de visitantes que no necesariamente asisten a las tres fechas. Por eso la agenda paralela se volvió tan intensa.

Entre las propuestas destacadas del fin de semana hay varias para ponderar, a pesar de que algunas quedaron suspendidas por el pronóstico metereológico de posible lluvias, como ocurrió con la Fiesta Provincial de la Cerveza. Entre los principales eventos, que arrancaban ayer, se destacan “Ay Marta”, un sunset en la montaña en Cima Bar; Alta Gama Garden Edition 2025 en Hualta Winery Hotel, en la Ciudad; Danny Tenaglia + HVOB en Las Palapas, en Potrerillos y SummerWine III–Simon Vuarambon, una edición con una propuesta que combina música electrónica, vino y el paisaje de Luján de Cuyo.

De hecho, también habrá experiencias “pre-party” en Chozos Resort, recientemente premiado con una Llave Michelin, que se une a Las Palapas para ofrecer alojamiento de alto nivel y la premiada gastronomía de Barro Cocina, con un gran cierre al atardecer en este espacio referente del lifestyle mendocino.

Este sábado, a la par de la primera fecha de Cattáneo, que tendrá a Danny Tenaglia, Marcelo Vasami y Marienne, se suman eventos paralelos como “Don Osvaldo en Mendoza”, la banda liderada por Patricio Santos Fontanet. También se desarrollará Arcana Experience Cacheuta, en la montaña, con la presencia internacional de Lost Miracle (Sebastien Leger y Roy Rosenfeld), además de Wine & Chill en la bodega Terrazas de los Andes, que ofrecerá un imperdible B2B entre Hugo Lucero y Martín Dichiara, entre otros shows.

Mañana, domingo 7 de diciembre, en la segunda fecha de Cattáneo, con HVOB (live), Paax y Meinz, se hará Deep into the Valley en LUI Wines, en Vistalba, dentro del ciclo “Puro Vino. Pura Vida”, con progressive House entre viñedos, montañas y un atardecer soñado.

También estará Sunset to Sunrise–Emi Galván, para vivir una experiencia electrónica sin pausas con la llegada de Essence, en una fecha especial junto a Bisonte y BPM. Además se podrá disfrutar de Eelke Kleijn en Mendoza: el Dj y productor holandés que está marcando tendencia en la escena global llega por primera vez a la cabina de El Ático.

El lunes, en la tercera fecha de Cattáneo (extended set), con Martín García y B.I.R.DD, se podrá también disfrutar de otros shows: Cloz, Facu Rapetti & More, con un line up con muchísima variedad musical. Además, se presentarán los Djs & Producers ProTripartitos, Fran Otero & Peter Swarez.

Vale recordar que este año la serie se extiende a tres jornadas, ya que desde sus inicios siempre fueron dos en Mendoza. Esta ampliación se debe a la demanda: siempre se agotan las entradas con mucha anticipación y eleva el flujo turístico. Por tal motivo, se proyecta una asistencia que superará las 20.000 personas entre visitantes locales, nacionales e internacionales, a razón de 7.000 personas por día.

El perfil del público —alto gasto promedio, estadías de varios días, consumo diversificado— explica por qué este fin de semana se convirtió en un punto fuerte para el turismo y la economía mendocina dentro del calendario anual. “Como en todas las ediciones, el evento vuelve a reforzar su compromiso para que la experiencia sea de excelencia: las tres jornadas están acompañadas por un fuerte equipo de seguridad y asistencia, Vuelo Controlado como iniciativa de salud y prevención de riesgos, Cruz Roja, puestos de hidratación disponibles durante toda la jornada, patio de comidas y contenidos, espacios de relax y un enfoque de sustentabilidad para minimizar el impacto ambiental. Un marco pensado para disfrutar al máximo y cuidar el entorno al mismo tiempo”, indicaron desde la organización.