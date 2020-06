Cristian Jofré tiene 16 años y sorprende con su creación escolar durante la cuarentena, en medio de las dificultades y carencias propias del desierto lavallino. Su sueño es dedicarse a la música.

Cristian Jofré tiene 16 años y vive en un puesto llamado La Josefa , en el desierto de Lavalle, en la zona rural del norte de Mendoza . En medio de la pandemia, estudiando desde casa, con escasa conexión a Internet, decidió crear una pieza musical, como parte de las actividades escolares vinculadas al avance de la enfermedad.

Así, se puso a rapear, al estilo Eminem o Residente . También, a "trapear", como Paulo Londra o Duki , y creó una interesante canción para concientizar sobre el Covid-19 , la cual llegó a oídos de la Fundación Varkey, la organización que premia al mejor maestro del mundo con el Global Teacher Prize, conocido como el "Nobel de Educación". La entidad fue la encargada de visibilizar la obra del joven mendocino, en tiempos de coronavirus.

La creación de Cristián dice así: "Yeah, yeah..coronando...Coronando a los 16. Ando coronando, sobre un virus les voy a estar hablando... Sólo con 16 les estoy contando. Voy tan rápido que parezco Bart Simpson andando en skate. Hoy en día estamos enfrentando un virus que no es un juego como los de la Play. Esta enfermedad es muy mala. No se mata fácilmente con unos cartuchos y un par de balas. Rápido se contagia; parece que vuela y que tiene alas. Evitar contagio hay que tenerlo presente, como dijo el presidente, este virus te roba la vida como si fuera un delincuente. Mejor es quedarse en casa, gente. Ojalá que llegue el día en que diga todo ha terminado; hemos vencido al virus y los hemos dejado a un lado. Me imagino gente trabajando normalmente, como si nada hubiera pasado. Docentes enseñando a sus alumnos, hablando como ni que ni un virus hubiera pasado. Ojalá que llegué el día y que todo haya terminado. Todos esperamos un 2021 sin ningún virus malvado".

Sandra Agüero , su maestra, se ocupó de mantener un vínculo en todo este tiempo con los estudiantes a pesar de la distancia, logrando que sus alumnos hagan producciones que tengan impacto social. Por eso, ella se muestra orgullosa del trabajo realizado por Cristian y decidió compartirlo. De ahí que la organización, con sede central en Londres, Inglaterra, y una delegación en Buenos Aires, resaltara la iniciativa, como una forma de incentivar los proyectos especiales y la creatividad, de la mano del impulso docente.

"En todo el país vemos maestros que como Sandra, fueron desafiados en sus prácticas cotidianas y buscaron durante todo este tiempo sostener un vínculo con sus estudiantes de una manera renovada. Hemos visto docentes muy creativos para enseñar y también para aprender, que han construido lazos de confianza vitales para cualquier aprendizaje. Su trabajo silencioso es realmente inspirador, indispensable", expresó Agustín Porres , director Regional de Fundación Varkey.

"Estoy feliz y me alegro de lo que hice. Me saqué los miedos. Ahora hay que esperar a ver qué público tengo", expresó Cristian, emocionado por su producción y agradecido con su maestra y con quienes dan a conocer su pieza, creada en medio de las dificultades diarias del desierto mendocino.