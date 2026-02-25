Qué se sabe del empresario de 55 años que desapareció en Santa Fe mientras navegaba

Marcelo Boschi, un empresario de 55 años de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, es buscado por Prefectura luego de que su lancha fuera encontrada a la deriva y sin ocupantes en la zona del riacho Correntoso.

El martes inició el operativo de búsqueda, que se desarrolla por agua y aire para intentar localizar al hombre, titular de la firma “De Buena Madera”.

El empresario había salido alrededor de las 5 desde la Guardería Amarras con destino a Goya. Según se informó en LN+, navegó solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas. Vestía un pantalón de jean y una remera.

Desesperada busqueda de un empresario en Santa Fe

Encontraron su lancha vacía, a la deriva

Horas después de su salida, la embarcación apareció sin ocupantes a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista.

La lancha es un casco tipo Tracker marca Cargo de 6,40 metros de eslora. El vehículo marítimo estaba equipado con un motor Yamaha de 115 caballos de fuerza y lleva el mismo nombre que el emprendimiento del empresario.

Marcelo Boschi fue comisario general de la Expo Rural

Así encontraron la lancha

Así encontraron la lancha del empresario

Dónde desapareció

El mapa de búsqueda del empresario

El video clave

En las últimas horas se conoció un video en el que se puede ver a la lancha andando a las 5.55 de la mañana del martes. El registro será clave para la investigación en curso que busca dar con el paradero del empresario.

La última comunicación

Desde la aparición de la embarcación, nadie pudo comunicarse con el empresario vía llamada telefónica. En ese marco, comenzó la intervención de las autoridades y el despliegue de un rastrillaje intensivo en la zona.

Algunos pescadores indicaron que lo habían visto durante la mañana y que incluso intercambiaron algunas palabras con él. Sin embargo, poco después observaron la lancha sin tripulante.

La última vez que la lancha fue vista

Quién es Marcelo Boschi

Boschi nació el 25 de junio 1970, es un reconocido carpintero de Reconquista y padre de tres hijos de 11, 13 y 15 años, estaba separado de la mamá de ellos desde hace algunos años.

Integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.