El intendente Jaime Méndez habilitó las misas al aire libre, con un máximo de 30 personas, en San Miguel

Mariano De Vedia 11 de septiembre de 2020 • 18:26

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez ( Juntos por el Cambio), autorizó por decreto las celebraciones religiosas al aire libre , con restricciones de distanciamiento social. Se trata del primer municipio del conurbano en permitir las misas, una actividad no habilitada aún en las aperturas dictadas por el gobierno de la provincia durante la pandemia del coronavirus .

Las misas y celebraciones religiosas deberán realizarse en lugares privados y no se permitirán en espacios públicos (plazas y calles). La concurrencia se determinará en función de la superficie del lugar, con un máximo de 30 personas, que deberán respetar una distancia de dos metros cuadrados entre ellas. No están autorizados a participar las personas que integran los grupos de riesgo por el Covid-19.

Para lograr la habilitación de las celebraciones, los distintos cultos deberán presentar un protocolo sanitario y de bioseguridad.

"La medida responde al papel real que cumplimos los intendentes en el día a día durante la pandemia en nuestros territorios. Es lógico que los criterios generales sean unificados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), respetamos las medidas y controlamos su cumplimiento. Pero, a veces, las normas para una región no contemplan cuestiones específicas para la vida diaria", explicó Méndez, al fundamentar la habilitación de celebraciones religiosas, no permitidas en otros distritos ni en la instancia provincial.

En la Municipalidad de San Miguel recibieron peticiones de vecinos para que se autoricen celebraciones religiosas de todos los cultos, luego de avanzar en la habilitación de actividades deportivas individuales y en la colocación de sillas y mesas en comercios gastronómicos. El propio decreto argumenta que estas aperturas al aire libre "tuvieron un impacto favorable en el ánimo, el bienestar y la salud de los vecinos".

En la arquidiócesis de Buenos Aires, por ejemplo, todavía no se permiten las celebraciones religiosas en público. El mes pasado hubo una reunión entre representantes de distintos credos con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que se trató la inquietud de las instituciones religiosas pero no se arribó a un acuerdo. La Iglesia y otras confesiones esperan que en la definición de la próxima etapa de la cuarentena, después del 20 de septiembre, se avance en una posible apertura, con la habilitación del 25% de la capacidad de los templos y un máximo de 40 fieles, pero hasta el momento no hay definiciones.

"En San Miguel nos basamos en el comportamiento de la gente, sin subestimar el virus", dijo el intendente Méndez, al justificar la habilitación de las celebraciones religiosas.

Conocedor de los alineamientos políticos, en medio de los choques entre el gobierno nacional y la oposiciòn, el jefe comunal de San Miguel aclaró que desconoce si otros distritos del conurbano conducidos por Juntos por el Cambio avanzarán en medidas similares a las que él dispuso por decreto

"En algún momento autorizamos algunos comercios y otros no. Había, por ejemplo, una verdulería y una farmacia abiertas, y a 20 metros de distancia negocios de otros rubros cerrados, con gente que necesitaba trabajar y no tenía permitido abrir. Empezamos a ser más flexibles, sin poner en riesgo a la población, y a muchos les permitimos que funcionaran", explicó.

Una lógica similar se siguió con el uso del aprovechamiento del aire libre y los locales gastronómicos. "En vez de detener a la gente y aplicar multas, preferimos a ordenarla y repartir barbijos, que las personas puedan gozar del espacio libre. Nos adaptamos a la realidad sin ir contra la pandemia", resumió el intendente, consciente de que estas aperturas pueden generarle conflictos con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

Méndez recordó que en el decreto inicial del presidente Alberto Fernández que puso en marcha la pandemia, los municipios estaban habilitados a dictar medidas necesarias para administrar la emergencia. "Nos reconocía la autonomía", precisó.