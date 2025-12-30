Esquel: una madre es acusada de robarse el dinero recaudado para una fiesta de egresados

Una madre de la Escuela Nº 735 de Esquel fue denunciada penalmente por apropiarse del dinero recaudado durante todo el año para la fiesta de egresados. El caso se conoció gracias a que varias familias detectaron que había servicios que no estaban pagos pese a que la responsable de la administración había asegurado lo contrario. El episodio se da luego de que en las últimas semanas trascendieran otros hechos similares en distintos puntos del país.

La organización de la fiesta de fin de año para los alumnos había comenzado entre marzo y abril cuando una de las madres del curso se ofreció para centralizar y administrar los fondos, de acuerdo con el testimonio de Lorena, la mamá de uno de los egresados. Durante meses, alumnos y familias realizaron distintos eventos bajo un sistema de puntos: los chicos trabajaban en las actividades y, una vez descontados los gastos del baile, el dinero sobrante debía repartirse entre ellos para otros proyectos, como un viaje de egresados.

La situación empezó a desmoronarse a una semana de la fecha prevista para la fiesta. “Me entero por una de las personas a las que le habíamos contratado el servicio que el sonido no estaba pago porque el baile se suspendía”, contó Lorena en declaraciones con la señal TN.

La suma faltante ascendería a varios millones de pesos Richard Awana - Representación 3D / Shutterstock

Tras ese descubrimiento, Lorena intentó comunicarse con la mujer encargada del dinero y con otras dos organizadoras. Al no obtener respuesta de la principal responsable, las otras madres hablaron con el proveedor de sonido, quien confirmó que no había recibido ni seña ni pago hasta ese momento. Lo mismo ocurrió con la decoradora, que tampoco tenía abonado su servicio, pese a que en julio la responsable había informado, por mensaje a un grupo de la organización, que ya se le había pagado a todos los proveedores.

Cuando finalmente hubo un intercambio directo, la explicación fue que “no sabía qué había pasado”. Lo único que había dejado abonado era el salón. Según reconstruyo Lorena, no se había pagado al DJ, ni la decoración, ni el sonido; tampoco había fondos para bebidas, flete ni personal de barra. “No había nada”, resumió la madre afectada en su testimonio televisivo.

El faltante no se limitaba a lo recaudado en los eventos. Además de ese dinero, varios padres y alumnos que no podían participar en las actividades habían aportado cuotas mensuales para costear la fiesta. En noviembre, incluso, algunos chicos trasladaron a sus familias el pedido de una cuota adicional para cubrir supuestos gastos pendientes de la decoración. Esa suma tampoco apareció.

Las familias que fueron víctimas de este robo, se anoticiaron de la situación al hablar con uno de los proveedores y descubrir que los servicios no estaban abonados Daniel Basualdo

Lorena contó que, del total acumulado solo lograron recuperar cerca de $2 millones, mientras que el resto debió completarse con la venta de entradas. El medio regional ABC Diario, que informó que el faltante total rondaría entre 7 y 9 millones de pesos y que los padres presentaron una denuncia penal ante la Justicia chubutense.

La dimensión emocional del episodio quedó expuesta tras el evento, cuando se repartió el escaso dinero restante. “Muchos se pusieron muy mal porque contaban con ese dinero para hacer un viaje a Bariloche”, relató la madre. Según explicó, los chicos habían trabajado durante meses con ese objetivo y la frustración fue inevitable al comprobar que gran parte de los fondos no estaba disponible.

El conflicto se mantuvo en reserva hasta después del baile. “Como adultos responsables pedimos que no trascendiera porque el hijo de esta señora es egresado igual que nuestros hijos”, explicó Lorena en TN, al detallar que la decisión buscó proteger al estudiante y permitir que todos pudieran disfrutar del festejo sin el peso del escándalo público.

Sin embargo, luego de la celebración, la situación se hizo pública. Mientras tanto, sigue en curso la vía judicial: la denuncia penal fue presentada inicialmente por tres madres, y el resto de las familias decidió acoplarse junto con sus hijos mayores de 18 años.

El caso de Esquel se suma a otros episodios recientes que pusieron en alerta a comunidades educativas de distintas provincias. El 20 de diciembre, LA NACION informó sobre una denuncia en Córdoba, donde padres de un colegio acusaron a una madre de apropiarse de $11.000.000 destinados a la fiesta de egresados, lo que obligó a organizar colectas de urgencia para no suspender el evento. Días antes, otro hecho similar se había registrado en Misiones, con una recaudación millonaria desaparecida a horas del festejo.