En la Ciudad, cayó en un 80 por ciento la donación de sangre como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus

Con un 80% menos de donantes en lo que va de la pandemia por el nuevo coronavirus , los bancos de sangre de los hospitales porteños necesitan voluntarios. Ya se posponen cirugías en algunos hospitales y en otros se racionaliza el uso de las unidades para transfundir a pacientes que reciben tratamientos que no se pueden suspender.

Las cuatro postas de donación fuera de los hospitales que funcionan desde el mes pasado en los barrios de Barracas, Caballito, Montserrat y Belgrano apenas están logrando atraer al 47% de los donantes suficientes para poder cubrir la demanda del sistema sanitario, de acuerdo con información del Ministerio de Salud de la ciudad.

Y, en los hospitales de mayor complejidad, a los equipos de los servicios de Hemoterapia les cuesta sostener el stock para las intervenciones que necesitan sangre y no se pueden postergar.

"Lamentablemente, no se cubren los requerimientos. Hubo que postergar cirugías y los tratamientos que requieren dos unidades o más deben ser tratadas con solo una unidad hasta el ingreso de unidades de sangre aptas para su utilización, sobre todo en los hospitales como el Ramos Mejía, el oncológico Marie Curie, el Durand y el Santojanni, que atienden pacientes oncohematológicos, oncológicos y hematológicos crónicos. A pesar de la pandemia, no pueden suspender sus tratamientos con sangre y componentes", indicaron a LA NACIÓN desde la cartera sanitaria.

La principal urgencia está en la caída al 50% de la disponibilidad de glóbulos rojos en la red porteña de 22 bancos de sangre hospitalarios.

María Ayelén García Allende es paciente del Servicio de Oncología del Hospital Argerich, en el barrio de La Boca, al que llegó de urgencia por la Guardia el 14 de enero pasado. A los 32 años, le diagnosticaron cáncer de ovario. Un tromboembolismo pulmonar le complicó hasta el corazón. Un día antes de que se confirmara el primer caso de Covid-19 en el país, necesitó atención de urgencia en la Guardia del hospital, donde hace unos pocos días recibió una transfusión. El cáncer, como lo cuenta, provoca un aumento de las plaquetas que espesan la sangre y eso causa trombos.

"La gente no se acerca"

"Estuve internada hace dos semanas y lo que escuchaba de los profesionales de hemoterapia me atravesó el corazón: los hospitales necesitan mucha sangre y la gente no se está acercando a las postas de donación que hay en la ciudad; tiene miedo de contraer Covid-19 y no se anima tampoco a ir al hospital a donar -dijo María Ayelén-. Hay algunos que ya estábamos enfermos antes de la pandemia de Covid-19 y necesitamos de la empatía y la solidaridad de la sociedad".

Y añadió: "Hay faltante de sangre y de eso depende mi vida, como la de muchos otros pacientes. No deja de haber accidentes, cirugías de emergencia y enfermos, además de la gente que puede contraer el nuevo coronavirus. Todos podemos llegar a necesitar sangre o alguno de sus componentes".

En el sitio www.donarg.com.ar están los datos y los requisitos para ir a donar sangre durante el aislamiento social obligatorio, incluidos los bancos que siguen habilitados, además de las postas que funcionan en cuatro escuelas.

"Los médicos nos piden que por favor se acerquen donantes. Si a mí no me transfundían, me moría. Tenemos un país solidario que está adormecido por temor a contraer Covid-19. Por eso es bueno que la gente que puede hacerlo, sobre todo ahora durante la cuarentena, sepa que solo por donar sangre es como tener una varita mágica en la mano. La sangre no se puede fabricar", planteó María Ayelén, que se declara una apasionada por las ciencias, estudió física y, ahora, la licenciatura en Pintura de la Universidad Nacional de Artes y el profesorado de Literatura en el Instituto N°1 de Avellaneda.

A mediados del mes pasado, por la pandemia, en la ciudad se habilitaron las postas de donación para que los voluntarios no tuvieran que ir a los hospitales, donde se reorganizaron los accesos, las medidas de bioseguridad y los circuitos internos por el Covid-19.

Urgencias

"La atención de donantes en las postas y los bancos de sangre que aún siguen atendiendo donantes es de 107 personas, en promedio, por día; es decir, un 47% de los que se deberían recibir, y las 90 unidades de sangre extraídas equivalen al 50% de las que debían extraerse para cubrir la tasa de uso histórica", precisó el Ministerio de Salud porteño.

Para atender las urgencias, se está recurriendo al intercambio con instituciones fuera del sistema público o campañas de donación voluntaria con la ayuda de comunidades religiosas. Desde marzo pasado, hubo que suspender todas las colectas externas programadas en empresas, universidades o la vía pública.

El Hospital Santojanni está en el barrio de Liniers, alejado geográficamente de las postas habilitadas. El equipo de Estela González, jefa del Servicio de Hemoterapia, trabaja también para conseguir más donantes. "Estamos aumentando la cantidad de voluntarios en este momento por las postas, pero falta todavía. Hay obstáculos, como la cuarentena, aun cuando damos el permiso para circular", contó la especialista.

Para tranquilidad de quienes quieran ir a donar, el servicio se trasladó temporalmente al edificio del Centro de Capacitación, que cedió Sutecba en los jardines del hospital. A los donantes que solicitan un turno por mail a hemoterapiasantojanni@hotmail.com o a los teléfonos 4630-5662 o 5795 se les envía el permiso y el plano para llegar hasta la escuela. Antes de entrar, se les hace un triage para descartar posibles síntomas de Covid-19.

"No tenemos en el país la cultura de donación voluntaria. La gente joven sí se anima y es la población que está aprendiendo lo necesario que es la sangre. En los servicios de Hemoterapia, vemos al donante y al paciente. Por eso, tratamos de transmitirle al donante lo importante que es su sangre, lo importante que es donar: con esos 15 minutos que dura la extracción se salvan tres vidas", dijo González.

Estas son las postas sanitarias, donde se puede donar sangre:

Escuela de Comercio Nº 7 "Manuel Belgrano", Monroe 3061, Belgrano

Instituto Suyay, Aranguren 1352, Caballito

Instituto Parroquial "Santa Lucía", Isabel La Catolica 221, Barracas

Salón de Salamanca, Independencia 2530, Monserrat