MENDOZA.- Muy lentamente empezaron a funcionar los cafés de esta provincia, mientras que la mayoría de los bares y restaurantes se alista para este fin de semana, aunque con ciertas dificultades por los altos costos de mantenimiento, principalmente por las exigencias sanitarias propias de la pandemia por el nuevo coronavirus . Todos los locales pueden permanecer abiertos desde las 7 hasta las 23.

Con el 50% de su capacidad habilitada , el distanciamiento de dos metros entre las mesas, con menos de seis personas cada una, y las medidas de higiene correspondientes (barbijos y alcohol en gel "a mano"), las cafeterías tradicionales abrieron bien temprano. Fueron pocos los mendocinos que cumplieron con la medida de asistir bajo la modalidad de la terminación del DNI, por lo que las autoridades afirman que incrementarán los controles y le pidieron a la población mayor conciencia y autocontrol.

Aunque hoy la llegada de los clientes fue progresiva, se espera que con el correr de los días aumente el número de consumidores. Claro está, hubo quienes, fieles a sus costumbres, no dudaron en acercarse a desayunar a primera hora. Es el caso de Sergio, un "cliente de años" del histórico café Jockey Club, ubicado en la intersección de las calles Espejo y España. Él estaba emocionado por volver a ese local, al que antes de la pandemia concurría "hasta tres veces al día". Lo mismo sintió Ricardo, otro visitante asiduo del lugar, que no dudó en sentarse para tomarse un café, leer los diarios y empezar "de otra manera el día".

En el caso de los restaurantes y bares, la realidad es un tanto diferente, por los costos que significa mantener las estructuras gastronómicas. Por eso, desde el sector, indicaron que se espera a lo que suceda este fin de semana, cuando se dé un mayor movimiento de ciudadanos. Los clientes deberán hacer una reserva y llenar una declaración jurada para poder ingresar a los restaurantes. Además, los referentes del área afirman que, en primer término, empezarán a abrir aquellos locales "más pequeños", con menor personal, mientras que los más grandes y de mayor jerarquía aún dudan en empezar con las operaciones, porque aguardan más flexibilizaciones a la cuarentena, vinculadas al turismo. Los propietarios nucleados en la Asociación Empresaria, Hotelero, Gastronómico y Afines (Aegha) consultados por LA NACIÓN indicaron que durante la cuarentena la facturación no superó el 15%, mientras que con las nuevas medidas aspiran a obtener no más del 30% en ventas. También, señalaron que lo principal es "la salud de la población y que el gobierno mantenga vigentes las medidas de asistencia al sector".

En Mendoza, ya se pueden realizar caminatas, running y ciclismo, además de hacer las compras de manera presencial, bajo el sistema de terminación de DNI, que debe regir también para los sitios gastronómicos, los cuales hasta ahora sólo funcionaban bajo la modalidad take away . Se espera que en las próximas horas empiecen a funcionar también los shoppings.

En la provincia, se detectaron 83 pacientes positivos de coronavirus. Nueve de ellos fallecieron. En la última semana no se registraron casos.

En otras provincias

Mendoza no es la única provincia que por la baja circulación viral flexibilizó las actividades dentro del contexto del aislamiento. En Jujuy, por ejemplo, se permitió el turismo interno, la posibilidad de concurrir a restaurantes y cafés, ingresar a las iglesias (sin misas presenciales), asistir a centros de estética, galerías, shoppings, bancos y clubes, entre otros. La condición, según el caso, es que debe ser con permiso de circulación o voucher para viajes, turnos previos en el caso de trámites, o rango de edades para realizar deportes.

En Córdoba, hay 390 municipios que están catalogados como "zona blanca" (no registraron nunca casos de coronavirus o no los tuvieron en los últimos 21 días), donde la actividad productiva es casi normal, aunque con restricciones horarias y protocolos de bioseguridad. La capital y las localidades de alrededor son las que tienen más limitaciones. Sin embargo, esta semana se volvió a la fase 4, por lo que se autorizaron nuevamente las actividades comerciales en rubros no esenciales. Además, se sumarán los permisos para hacer caminatas y deportes individuales en la capital los viernes, sábados, domingos y lunes.

Con la colaboración de Luis Colqui (Jujuy) y Gabriela Origlia (Córdoba)