El transporte y el tránsito interurbano en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue uno de los focos en los discursos del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof cuando anunciaron la prórroga, por 15 días, del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Todos remarcaron que los permisos vigentes para circular caducarán y se deberá tramitar uno nuevo. Kicillof explicó "el transporte solo se utilizará para los trabajadores esenciales" y sostuvo que será de " utilización obligatoria la aplicación Cuidar para que tengan el certificado en el teléfono".

En diálogo con LA NACION, desde la Secretaria de Innovación Pública, a cargo del funcionamiento de la web donde se deberá tramitar la renovación del permiso, explicaron: "La restricción será por tipo de permiso esencial o no esencial. Ahí está la clave en términos de circulación Interjurisdicción".

Sobre desde cuándo se deberá renovar o tramitar el nuevo permiso de circulación dijeron que aún no es posible y que hasta que no se publique el decreto de la prórroga del ASPO no estará disponible la opción en la web.

"El martes empieza a regir el nuevo permiso", anunció el Presidente sobre el final de su conferencia de prensa.

Una vez que se obtenga el nuevo permiso, según adelantaron desde Innovación se podrá portar impreso, en el celular o a través de un código QR disponible en la aplicación Cuidar que ya descargaron más de 2 millones de personas.

Cuidar, obligatoria en PBA y con críticas

La app Cuidar, que está disponible para Android y iPhone, cuando fue creada tiene como función principal indagar sobre síntomas de los ciudadanos y rastrear pacientes con coronavirus a partir de la geolocalización. Pero con el avance de la pandemia fue sumando utilidades.

En las últimas actualizaciones se incorporaron algunas preguntas al autodiagnóstico, como la de pérdida del olfato como un síntoma posible. Luego de contestar ese test (que incluye consultas sobre temperatura o tos), en caso de que el resultado fuera positivo, posibilita la derivación a los centros de salud más cercanos, y que el Estado pueda dar seguimiento a los resultados y a la evolución de la recuperación.

Para que los usuarios puedan ingresar a la app, es necesario hacerlo con DNI. Los resultados del autodiagnóstico tienen "carácter de declaración jurada. Hacer una falsa declaración es considerada una contravención grave", señala Cuidar.

A aquellos individuos con autodiagnóstico negativo se les otorgará un código que muestra que está habilitado para movilizarse; al mismo tiempo, se podrá integrar directamente el Certificado Único Habilitante para Circulación en caso de que realice tareas esenciales.

En detalle la activación de Cuidar

Descargarla del App Store (iPhone) o Play Store (Android). Aparece bajo el nombre de CUIDAR COVID-19 ARGENTINA.

Completar los campos obligatorios: nombre, número de documento, número de trámite (la serie numérica de 11 dígitos que aparece justo a la izquierda del código QR, al frente de la tarjeta) y género.

Escanear el código QR que aparece al frente del documento (debe coincidir con la delgada línea roja que aparece en la pantalla para su lectura).

Confirmar datos.

La app pregunta al usuario si permite acceder a la geolocalización. Para poder utilizar Cuidar, es necesario darle acceso a la localización geográfica, ya que uno de sus principales propósitos es rastrear el recorrido de casos sospechosos de coronavirus.

Completar los datos de domicilio del usuario.

Brindar datos sobre temperatura corporal y posibles síntomas de Covid-19.

El sistema advertirá sobre el carácter de declaración jurada de los datos ingresados, por lo que es necesario ingresar datos correctos y actualizados.