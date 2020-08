Luego de cinco meses por la cuarentena por el coronavirus, los clubes de tenis de la ciudad reabrieron sus puertas con turnos y protocolos; la ocupación de las canchas fue de un 80 por ciento Fuente: Télam

Olivia Díaz Ugalde 17 de agosto de 2020

"Anoche no podíamos dormir de la mezcla de sentimientos: ganas, nervios, entusiasmo. Hablábamos con los otros profesores y nos sentíamos como a los 15 años, el día antes de arrancar el colegio. Fue una sensación de alegría que hacía mucho no experimentábamos", relata Matías Guccione, profesor de tenis de El Abierto Club, en la calle Galván al 3900. El lunes feriado y la cálida temperatura dieron el marco ideal para el regreso tan esperado. Luego de casi cinco meses de inactividad por la pandemia de coronavirus,los deportes individuales fueron habilitados.

Los socios no dudaron en regresar a sus actividades favoritas. Si bien no todos los clubes de la ciudad de Buenos Aires abrieron sus puertas hoy, los que lo hicieron tuvieron una marcada concurrencia y un fuerte entusiasmo por parte de los jugadores.

La habilitación de los deportes individuales forma parte del nuevo decreto presidencial firmado este lunes, que estipula la prórroga de la cuarentena anunciada por el gobierno de Alberto Fernández. El tenis y el pádel en la modalidad singles, golf, ciclismo federado, automovilismo (en pruebas) y el remo son algunas de las actividades autorizadas para comenzar a partir de este lunes. Sin embargo, la mayoría de los clubes estarán abiertos a partir de este martes.

"Lo que sucedió hoy es una postal de alegría. Tuvimos una respuesta muy positiva de todos los jugadores habituales del predio. Somos muy estrictos en cuanto a los protocolos. El club volvió a respirar", sostiene Leo Cabo, coordinador general de El Abierto, lugar que también funciona como academia formadora de tenistas y que tiene canchas exclusivas reservadas para su actividad.

Los clubes de tenis de la ciudad reabrieron bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene en medio de la pandemia de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

El Racket Club y El Abierto fueron dos de las instituciones de tenis que decidieron este 17 de agosto retomar sus actividades sin pérdida de tiempo y adecuados a los protocolos de seguridad e higiene. Ambos establecieron un sistema de turnos vía mail o, a través de su aplicación, para reservar su lugar, tanto para jugar con un profesor o con un compañero, siempre en singles.

Los vestuarios permanecieron abiertos solo para el uso de baños y el lavado de manos, mientras que las duchas estuvieron cerradas. Los espacios comunes también estuvieron inhabilitados, mientras que los bares atendieron bajo la modalidad take away y solo para la venta de bebidas. Todos los bebederos del lugar estuvieron fuera de funcionamiento. Fue obligatorio el uso del tapaboca en todo lugar fuera del área de juego, así como también el distanciamiento social y la higienización y desinfección de todo material deportivo. Además, a los socios que ingresaron les midieron la temperatura (debió registrar menos de 37,5 grados), tuvieron que ser desinfectados manos y calzado, y se exigió la firma de una declaración jurada en la que se afirmaba no haber sufrido síntomas compatibles con el Covid-19 en las últimas horas.

"Es una sensación indescriptible. No puedo decir cómo me siento. Era algo que estaba necesitando. Creo que todos necesitábamos volver. Es una alegría enorme poder volver, reencontrarse con amigos. El deporte es salud", apunta Martín Buttaro, socio del Racket Club.

El horario de atención en ambos clubes de tenis fue de 8 a 23. La alta concurrencia fue un denominador común. Por el lado de El Abierto, la concurrencia total fue de un 80 por ciento. Las 12 las canchas tuvieron sus turnos (de una hora u hora y media) asignados, lo que promedia un total de 200 personas en todo el día. Y, en lo que proyecta la semana, todos los días muestran un movimiento similar ya reservado. En el Racket Club, sucedió lo mismo. Todos los turnos fueron tomados y reservados hasta las 20 horas. Sorprendió, además la gran concurrencia de clases particulares, un alivio para los profesores que estuvieron cinco meses sin trabajar.

"Tuvimos una respuesta muy positiva por parte de los socios. Todos muy respetuosos con los protocolos. Si surgía una duda, nos consultaban. No querían meter la pata. De todas formas mandamos los procedimientos por mail, avisamos. Ya se siente otro aire, necesitábamos volver. Fueron cinco meses en los que solo se hizo el mantenimiento básico y todas las actividades las trasladamos a la web", cuenta Florencia Peri, gerenta general del Racket Club.

"Hay que empezar poco a poco porque al cuerpo le cuesta adaptarse nuevamente a la actividad. Hay personas que no llegan a completar el turno de una hora porque en singles hay que estar en un muy buen estado físico. De todas maneras, es bueno volver, retomar la actividad al aire libre", añade Alejandro Fusilier, director de tenis del club.

Por el lado del golf, el único lugar abierto este lunes feriado fue el Driving Norte, ubicado frente a la costanera. Aquí, el ingreso fue totalmente protocolar y bajo un estricto sistema de turnos. Todos los jugadores debieron solicitar su gatera de manera online. Los que aparecieron de manera espontánea no pudieron ingresar al predio. Todos llegaron en su horario asignado, se les midió la temperatura corporal y se les solicitó el uso del tapaboca en todo momento. Los canastos con las pelotas fueron entregados a través de un mostrador separado por un vidrio y cada uno contó con la higienización correspondiente. El bar estuvo abierto con take away y los espacios comunes permanecieron cerrados.

El único lugar de golf abierto este lunes fue el Driving Norte, ubicado frente a la costanera; el ingreso fue totalmente protocolar y bajo un estricto sistema de turnos, luego de que se habilitaran los deportes individuales al aire libre en medio de la pandemia de coronavirus Fuente: Archivo

En su día de regreso, volvió a trabajar todo el personal del lugar, junto con unos auxiliares por el intenso caudal de ingresos por hora. Cada una de las gateras estuvo señalizada y equipada para cada uno de los jugadores e higienizada entre cada recambio. En su horario de atención, de 8 a 20, cerca de 60 jugadores dijeron presente por cada hora. Para el resto de la semana, estará abierto de 8 a 21.

"Tuvimos un día intenso, muy concurrido. Estamos felices de volver a abrir. Este es un deporte acostumbrado a las reglas, así que todos somos muy conscientes de los protocolos y todos los respetaron bien. Hubo algún enojo por algún mal entendido en cuanto a los turnos, pero todos los que jugaron se cuidaron y estuvieron a gusto. Esperamos una semana movida", explica Martín Bourdieu, gerente del lugar.