Coronavirus. Insólito: como no podía ver a un pariente aislado, una mujer se trepó por la cornisa del hospital Muñiz Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de julio de 2020 • 11:39

Se conoció en las últimas horas, pero las imágenes se habrían filmado entre el jueves y el viernes pasado en el Hospital Muñiz, en Capital Federal. Una mujer trepó por las paredes del centro de salud con la intención de acceder a la habitación donde se encuentra internado un familiar y a quien no podía visitar.

Una oficial de la policía de la Ciudad y trabajadores del hospital ayudaron a la mujer para que no diera pasos en falso y cayera al vacío. "Quiero ver a un familiar que está internado y no me dejan", habría dicho la mujer ante el asombro de los presentes. "¡No te muevas!", le gritaban mientras la señora insistía con abrir una ventana.