La primera nevada del año en Bariloche en plena cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

Hoy, San Carlos de Bariloche , que en la temporada de invierno es una de las ciudades más visitadas por el turismo en la Argentina, amaneció tapizada de blanco. La nieve, que hasta hace algunos días solo se veía en los puntos más altos, ahora también cubrió las calles. Esto, históricamente, es la mejor noticia para los barilochenses y da inicio a una de las etapas más rentables del año. Aunque, por ahora, todo lo domina la incertidumbre por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los vecinos aún están confinados en sus casas, expectantes por saber si van a poder salir a trabajar. Y, aunque lo hicieran, se preguntan quiénes serán los turistas que estarán habilitados para disfrutar, entre otras cosas, del esquí. Estos mismos interrogantes circulan también en Villa La Angostura o en San Martín de los Andes.

"Acá, el 75% de las personas viven del turismo. La ciudad genera 3000 millones de pesos en la temporada de invierno y sin la actividad turística caería a prácticamente cero", dice a LA NACION Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche.

Por el momento, la ciudad tiene, en promedio, cuatro o cinco casos nuevos de Covid- 19 por día . Aún hay circulación comunitaria del virus. En todo Río Negro, hubo 691 casos y 34 fallecidos . En Bariloche, los comercios están abiertos con horarios limitados -excepto los gastronómicos- y las personas pueden salir a andar en bicicleta o a caminar, a no más de 500 metros de la casa y varían los días permitidos según la terminación del DNI. Esto generó una tensión entre los habitantes de Bariloche, donde el deporte por excelencia es el esquí.

"Algunos se preguntan por qué la bicicleta sí, pero el esquí, no. Supongo que tiene que ver con que, si le pasa algo a un esquiador, el operativo de rescate sería complejo e implicaría a varias personas", dice Guillermo Noto, de 43 años, que vive en Villa Catedral, en Bariloche, un punto elevado donde ya tienen nieve hace días. "Ayer hubo tres esquiadores que fueron detenidos", agrega.

En cuanto a lo comercial, Noto, que es contador, explica que "todo el mundo está muy ansioso. A veces ponen una fecha de apertura de los centros de esquí, después esa fecha se levanta. Algunos esperan que abran en julio o agosto. Pero la pregunta es qué turistas vendrán. Porque desde el Área Metropolitana de Buenos Aires no van a llegar y desde el exterior, como Brasil, tampoco. Esos son turistas que se van a extrañar esta temporada".

Sobre esta cuestión, el intendente señala que esperan que haya, al menos, turismo interno. Aunque eso dependerá de la evolución del virus. Aunque destaca que están haciendo todo lo posible para volver a abrir, con protocolos estrictos que están validando a nivel municipal.

"Sabemos que, de todos modos, el turismo va a ser limitado. Por eso hemos analizado la Ley de Emergencia turística que estará en Diputados. También esperamos que exista alguna asistencia por parte del Estado, porque sabemos que el turismo va a tardar mucho en volver a la normalidad", dice Gennuso.

Cory Locreille, es la dueña de la Chocolaterie Vanwynsberghe, la única chocolatería belga de Bariloche . Al igual que otros rubros, en gran parte, sus ventas dependen del turismo. De hecho, uno de sus locales estaba dentro del hotel Llao LLao , que, por el momento, no puede recibir huéspedes.

"Cerramos el 19 de marzo y no creo que podamos volver a abrir ese local. De hecho, el hotel aún no tiene fecha de apertura. Nosotros desde el 11 de mayo estamos trabajando en otro punto de venta, donde además tenemos la fábrica, ubicado sobre la avenida Bustillo. La facturación ahora es un 80% inferior a lo normal. Vendemos a través de la modalidad take away y ahora hemos desarrollado una página web para vender por internet. Para este invierno esperábamos 37 vuelos desde Brasil, pero eso ahora no existe más. Nos da mucha tristeza, porque parecía que iba a ser un muy buen invierno. Estamos todos muy comprometidos en tratar de buscar soluciones que nos permitan volver a tener cierta normalidad", dice Locreille.

"El futuro es incierto. En en julio y agosto la mayoría de los turistas son de Buenos Aires, en primavera ya suelen venir desde otros puntos del país. Nuestra perspectiva ahora es muy reducida", asegura Belén García Bertone, presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche.

"La nieve viene bien, el Cerro Catedral tiene previsto abrir en un primer momento para los residentes de la ciudad, y para nosotros eso ya es un alivio. En cuanto al esquí, por la propia dinámica del deporte ya las personas usan muchos elementos de protección. El punto más crítico es cómo llegar al cerro. Debería haber transportes más regulares y seguir priorizando el transporte particular. El protocolo para volver a habilitar el esquí ya está listo y se encuentra en la etapa de revisión", concluye García Bertone.

