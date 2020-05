El intendente de Necochea, Arturo Rojas, informó que por la explosión de casos en la localidad, que ya suma 18 personas infectadas de coronavirus, a raíz de la realización de un baby shower de manera clandestina, se suspendió la hablitación de actividades Crédito: Captura Twitter

El intendente de Necochea, Arturo Rojas , informó que por la explosión de casos en la localidad, que ya suma 18 personas infectadas de coronavirus , a raíz de la realización de un baby shower de manera clandestina , se suspendió la habilitación de actividades que venía desarrollándose en el municipio tras no registrar casos en 60 días.

"Fue un cimbronazo y generó una conmoción porque en Necochea veníamos muy bien después de mucho esfuerzo porque de a poco veníamos habilitando distintas actividades" , dijo Rojas en el canal de noticias TN y agregó: "pareciera que volvimos a la fase 1 de la cuarentena" .

De esta manera el municipio suspendió desde hoy y por tiempo indeterminado toda la actividad "no esencial" y la posibilidad de paseos, caminatas y actividades de pesca y náutica que se habían permitido durante las últimas semanas.

Seguimiento de casos

La aparición de los primeros casos obligaron a las autoridades a armar un mapa epidemiólogico para rastrear a todas las personas que estuvieron en contacto con los infectados. "Lo importante fue que sabemos de donde vino. Se trata de una persona que violó la cuarentena junto con su yerno cuando llegaron a Necochea desde Buenos Aires donde se hacía un tratamiento médico. Cuando llegó, tendría que haber hecho la cuarentena, pero tuvo contactos estrechos ", explicó

Uno de esos contactos fue con una mujer de 49 años que contagió a toda su familia. Según explicó el intendente, dos de sus hijos infectados participaron del baby shower , donde se dio el contagio masivo. Además la mujer trabaja en una residencia de adultos mayores donde un residente y un miembro del personal fueron confirmados con Covid-19.

A su vez, Rojas confirmó que uno de los hijos de la mujer trabaja en la construcción privada y en una obra compartió mates con sus compañeros . Por ello, todos los trabajadores ya fueron aislados a la espera de los resultados de los hisopados. "Si algunos de esos trabajadores da positivo tenemos que seguir los nexos de esas personas. Todavía no sabemos hasta donde vamos a llegar" , dijo el jefe comunal de Juntos por el Cambio.

"Hasta que no sepamos donde se extendió y tengamos en claro el mapa epidemiológico para controlar el foco decidimos suspender todas la actividades" , aseguró Rojas.

Del citado baby shower, del que participaron unas 30 personas, surgieron la mayoría de los nuevos casos que se conocieron ayer. En 12 de las 19 muestras analizadas ayer los resultados fueron positivos para Covid-19.

Ahora se espera lo que surja de otros 40 hisopados de sospechosos por tener contacto estrecho o cercano con los ya infectados de coronavirus. Entre esos tests aparece personal e internos de dos geriátricos y un centro de atención a discapacitados.

Relajamiento social

"Cuando la gente le empieza a sacar el miedo y empieza con reuniones sociales que estaban prohibidas vemos como el virus actúa y con un caso se puede desparramar en cientos", aseguró Rojas.

Y agregó: "Es importante que aprendamos a convivir con el distanciamiento social, que usemos el tapabocas y que se respeten los protocolos a medida que se va a habilitando las actividades. Que la gente no baje los controles ".

Denuncia penal

Sin precisar, el intendente aseguró que "hay varias denuncias penales" por "poner en jaque al sistema de salud" . El castigo podría ser no solo contra la persona que no respetó la cuarentena tras regresar de la ciudad de Buenos Aires, también, contra las personas que participaron del baby shower, evento social que no está autorizado en la provincia de Buenos Aires.