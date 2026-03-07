San Juan de Dios: quién fue y qué oración rezar para pedir su ayuda

La festividad de San Juan de Dios se celebra cada 8 de marzo por la Iglesia Católica, en honor al fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios y una de las figuras más representativas de la bondad cristiana. Su historia es un relato de solidaridad y asistencia continua a quienes padecen sufrimiento físico y espiritual. Es por ello que es considerado como el patrono de hospitales, centros de salud y de todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario, incluyendo médicos, enfermeros y trabajadores asistenciales.

¿Quién fue San Juan de Dios?

San Juan de Dios nació el 8 de marzo de 1495 en Montemor-o-Novo, Portugal, con el nombre de João Cidade Duarte. A sus 12 años debió mudarse a Toledo, en España, una experiencia que le enseñó acerca de la adaptación y el esfuerzo. Allí realizó tareas de pastoreo y distintos oficios vinculados al servicio. En su juventud, se unió a la milicia del emperador Carlos I de España, lo que le llevó a experimentar situaciones de extremo riesgo que pusieron en peligro su vida.

Luego de abandonar la milicia, regresó a su tierra natal para trabajar como sirviente para una familia noble desplazada hacia Ceuta. Al poco tiempo se estableció en Gibraltar, donde ejerció el oficio de librero y abrió su propio negocio. Durante estos años, mantuvo un estrecho contacto con textos religiosos que lo condujeron a una transformación espiritual.

Inspirado por estos escritos, descubrió que su verdadera misión consistía en asistir a quienes sufrían enfermedad y abandono. De esta manera, se dedicó al cuidado de enfermos. Fundó un hospital en la ciudad de Granada, donde inspiró a otros con su labor asistencial. Con el apoyo de otros fieles, fundó la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que trabajó en asistir a los más vulnerables no solo en cuestiones clínicas sino como acompañamiento personal. Uno de los acontecimientos más recordados de su vida se dio cuando el hospital sufrió un incendio. Juan ingresó repetidas veces al edificio para rescatar a los pacientes, logrando ponerlos a salvo sin sufrir heridas graves.

San Juan de Dios falleció el 8 de marzo de 1550 en Granada, fecha que coincide con su nacimiento. Con el paso del tiempo, su testimonio motivó el reconocimiento oficial de la Iglesia, que lo beatificó el 1 de septiembre de 1630 por el papa Urbano VIII y canonizó el 16 de octubre de 1690 por el papa Alejandro VIII.

Oración a San Juan de Dios para pedir su intercesión

¡Glorioso San Juan de Dios, caritativo protector de los enfermos y desvalidos!

Mientras vivisteis en la tierra no hubo quien se apartase de vos desconsolado:

el pobre halló amparo y refugio

los afligidos consuelo y alegría

confianza los desesperados y alivio en sus penas y dolores todos los enfermos.

Si tan copiosos fueron los frutos de vuestra caridad estando aún en el mundo,

¿qué no podremos esperar de vos ahora que vivís íntimamente unido a Dios en el Cielo?

Animados con este pensamiento, esperamos nos alcancéis del Señor la gracia de…

si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas.

Amén.