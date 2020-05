La peatonal de Córdoba permanece cerrada por la pandemia de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Gabriela Origlia 19 de mayo de 2020 • 14:39

CÓRDOBA.- No hay buen ánimo entre los vecinos de esta capital después de que anoche el gobierno provincial anunció una marcha atrás en la mayor parte de la flexibilización de la cuarentena que llevaba una semana . La decisión -insistió el ministro de Salud, Diego Cardozo- no se debe a los resultados epidemiológicos de esos cambios, sino al aumento de los casos en los últimos tres días. Por la medida, hubo fuertes advertencias de los comerciantes que debieron volver a cerrar sus locales.

En este contexto, hoy se reforzaron los controles vehiculares en los puentes que llevan al centro, lo que provocó un caos de tránsito. En Córdoba, además, hace 11 días que no hay transporte urbano por un paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La Provincia ni la Municipalidad se refieren el tema y hay cientos de cordobeses que deben cumplir con sus trabajos y que no tienen cómo llegar, salvo que sea pagando un taxi. La insistencia en que debe ampliarse el uso de la bicicleta se da en una ciudad que no cuenta con la infraestructura requerida para moverse de esa manera.

Por los controles policiales, hubo empleados de comercios dedicados a operaciones online y a entregas a domicilio que no pudieron llegar. Frente a esto, la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas pidió al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que dé precisiones acerca de qué flexibilizaciones siguen. Lucas Romero, presidente de la cámara, fue el encargado de plantear que entienden que no se modificó la posibilidad de continuar con el trabajo en comercios a puertas cerradas, con venta online y delivery. "Pero la Policía impidió la llegada de empleados y comisionistas", indicó.

Anoche, de manera oficial el COE señaló: "Se suspende la reapertura de rubros comerciales, templos religiosos, peluquerías, mudanzas y profesiones independientes no vinculadas a la medicina, autorizadas el pasado lunes 11 de mayo". Entre estas últimas figuran: escribanos, abogados, arquitectos, ingenieros, agrimensores, corredores inmobiliarios, gestores matriculados, martilleros públicos, administradores de empresas, economistas y técnicos constructores.

Tampoco se harán este fin de semana las caminatas recreativas que debutaron el sábado y domingos pasados. Las autoridades indicaron que, en función de cómo siga la curva los próximos días, se podrían o no autorizar para el feriado del 25 de Mayo.

De los 55 casos en 72 horas a los que aludió Cardozo para fundamentar la decisión de regresar a la fase 3 de la cuarentena, 33 corresponden al área del Mercado Norte (ninguno en ese lugar, sí empleados de un supermercado cercano, sus familiares y clientes), 20 al Hospital Italiano y dos a personas repatriadas.

Nunca desde el inicio de la cuarentena el Mercado Norte y el supermercado estuvieron cerrados ya que venden alimentos (sí tenían horario reducido). A los 15 días de iniciado el aislamiento -como muchos otros locales de la ciudad- comenzaron a ofrecer entrega a domicilio. Hace dos semanas empezaron a verse manteros y vendedores ambulantes.

La Red de Comerciantes Unidos -un grupo que antes de la flexibilización amenazó con abrir sin autorización porque estaban a punto "de quebrar"- ahora emitió un comunicado en el que alertan sobre la situación: "Necesitamos que el Estado nos dé una ayuda real. Cuando pedimos abrir es más algo utópico que entre un peso a nuestros hogares. No hay transporte público y el Estado no nos ayuda. Van dos meses de inactividad y nos estamos convirtiendo en deudores y otros debieron cerrar sus puertas. No tenemos información clara del verdadero foco del Mercado Norte y el del Hospital Italiano". Además, indica que habían "alertado con fotos" sobre la "precariedad sanitaria" en el área del mercado.