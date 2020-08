Desde el Ministerio de Salud detallaron las últimas novedades sobre la pandemia de coronavirus en el país Fuente: Télam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2020 • 09:46

Esta mañana, en el reporte número 337, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación confirmaron que 48 personas murieron en las últimas horas debido al coronavirus, lo que eleva la cifra total de víctimas fatales en el país a 8401. Asimismo, de acuerdo con lo confirmado por Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, los casos confirmados como positivos ayer fueron 9230.

Respecto de los fallecidos, en el nuevo parte indicaron que se trata de 30 hombres y 18 mujeres. Los decesos se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Mendoza.

A la fecha, el total de contagios asciende a 401.239 (49,1% mujeres y 50,9% hombres) y el de altas es de 294.007 personas. La edad promedio de los infectados sigue en 38 años, mientras que el 73 por ciento de los enfermos se ubica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por su parte, los funcionarios indicaron que ayer fueron realizados 19.910 testeos y desde el inicio del brote, 1.242.269, lo que equivale a 27.376,8 muestras por millón de habitantes. En este contexto el número de casos descartados hasta ayer es de 685.849. Además, explicaron que el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patologías Covid y no Covid es del 60,6% en el país y de 68,7% en el AMBA, de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el promedio de infectados diarios de los últimos 7 días fue de 9205 y alertó por el "aumento de los casos en forma sostenida en la gran mayoría de las jurisdicciones". También señaló que "no hay provincias que no hayan notificado casos en los últimos 14 días", aunque Catamarca y Formosa no reportaron positivos ayer.