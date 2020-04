Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Una de las mujeres que vivía en el geriátrico de Belgrano que fue desalojado y clausurado por contagios masivos de coronavirus Covid-19 murió en las últimas horas. La noticia, que había comenzado a circular entre los familiares de los integrantes del Apart Los Incas, fue confirmada a LA NACION por fuentes sanitarias porteñas.

El nombre de la víctima, la 169 en el país, es Angélica. Tenía 89 años y se encontraba internada en la clínica Esperanza hace una semana, tras ser uno de los primeros casos confirmados dentro del geriátrico, donde los contagios llegaron a los 31 casos: 23 adultos mayores y ocho empleados.

Se trata de la primera muerte en el geriátrico situado en la avenida Los Incas 3093 que se encuentra bajo una investigación judicial ante el posible delito de abandono de personas e incumplimiento del artículo 205 del Código Penal.

Sin embargo, según adelantaron fuentes judiciales porteñas a LA NACION, la primera muerte significaría el cambio de carátula a homicidio y, por consiguiente, el giro de la investigación al fuero federal.

"Homicidio no es una competencia de la Ciudad aunque aún no fue transferida. Siempre que hay un deceso termina en el fuero Federal", dijeron las fuentes que explicaron que aún no se había tomado indagatoria a los dueños del geriátrico.

Según explicaron: "No se tomaron indagatorias porque después del allanamiento todo fue a desinfección por estar expuesto al virus. Sí nos contactamos con los familiares e intentamos reconstruir los hechos. De ahí, el siguiente paso, era constatarlo con las pruebas".

"Estábamos en esa etapa y ahora con esta muerte queda ahí. Por ahora seguimos a cargo de investigación por abandono de persona. Puede que solo esa paciente pase al fuero Federal. Pero aún no sabemos", cerraron.