Los residentes de los countries de Pilar podrán hacer caminatas en las calles internas siempre que respeten la distancia social de dos metros Fuente: Archivo

Soledad Vallejos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2020 • 20:21

Los vecinos de los countries y barrios privados del municipio de Pilar venían reclamando desde hace semanas que se autorizaran las caminatas recreativas por las calles internas del barrio, con el argumento de que en este tipo de urbanizaciones no había mayores dificultades para cumplir con el distanciamiento social requerido . Las quejas y los pedidos llegaron al intendente de Pilar, Federico Achával, que analizó la medida y firmó la semana pasada un decreto que permite la circulación interna peatonal , pero no las caminatas. Es decir, nadie puede salir a pasear por el barrio de manera recreativa.

"En un barrio cerrado no hay comercios de cercanía para ir a hacer las compras, como sucede en los barrios abiertos del municipio. Por eso, lo que se hizo con este decreto fue igualar derechos entre todos los habitantes del distrito, en sintonía con lo reglamentado en la provincia. Pero esto no es una flexibilización. No hay que confundirse. Lo que se permite ahora es la circulación peatonal. Por ejemplo, si alguien pide delivery ahora puede ir hasta la guardia de seguridad caminando", explicaron desde el municipio. Hasta esta nueva decisión oficial, los habitantes de los countries y barrios privados solo podían movilizarse en vehículos por las calles internas, no podían hacerlo a pie.

Según el decreto municipal 870/20, firmado la semana pasada por el intendente Federico Achával, pero que rige desde el viernes último, los habitantes de este tipo de urbanizaciones podrán circular a pie por las calles internas de su barrio, siempre con tapabocas y sin romper el distanciamiento social, de dos metros. Pero en ningún caso se podrá salir a caminar de forma recreativa, andar en bicicleta, correr o practicar algún deporte.El decreto tampoco habilita a usar las canchas de tenis, el gimnasio, el golf ni cualquiera de las instalaciones comunes.

Desde el municipio señalaron que la firma del decreto no hace extensiva la medida a todas las urbanizaciones. Para obtenerlo, cada consorcio o administración deberá redactar un protocolo de actuación que será analizado por el área de infectología de la Secretaría de Salud del distrito.

Los countries Tortugas, Mayling Club de Campo, Las Margaritas, La Angélica, Rocío del Pilar, Golfer's, Highland, Martindale, Las Brisas, Pilará, Manzanares Chico, La Delfina y Roble Joven, entre una lista que incluye 21 emprendimientos, son los que ya obtuvieron el permiso. Aunque según detallan desde la intendencia, otros 50 pedidos fueron rechazados. En Pilar existen unas 180 urbanizaciones privadas, y más de la mitad aún no solicitó la habilitación correspondiente.

Sin deportes

"Hubo countries que pidieron jugar al golf, porque es una actividad que se puede hacer de manera individual. Otros pidieron salir a caminar en familia. Otros querían obtener el permiso para correr o andar en bicicleta. Todos fueron rechazados", afirmaron desde el municipio.

En el caso de los menores, podrán salir acompañados por uno de sus padres o adulto responsable, y el uso de tapabocas es obligatorio a partir de los dos años. Pero los chicos no tienen permiso para salir en triciclo, en patineta o en rollers. La única circulación permitida es a pie.

Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, el control social por parte de los vecinos de los countries fue muy activo, y hubo muchos propietarios o inquilinos que fueron denunciados por salir a dar una vuelta por el barrio, con multas que podían llegar a los $30.000 en algunos condominios.

Por eso, con la renovación de la cuarentena, que el Gobierno extendió hasta el próximo domingo y analiza si lo prolongará algunas semanas más, los reclamos de muchas familias de estas urbanizaciones comenzaron a aumentar.

Según los últimos registros, en el Municipio de Pilar hay 90 casos confirmados del nuevo coronavirus Covid-19. "Muchos dicen que venimos bien, y se entusiasman con la posibilidad de que haya una mayor flexibilización. Pero no es el momento de relajarse, más bien todo lo contrario. Tenemos que tratar de que haya la menor cantidad de contagios posibles. Y los barrios cerrados tiene que ajustarse a las normativas provinciales", plantearon desde la comuna.

"Es cierto que las urbanizaciones son un caso especial, y por eso creímos que había que atender esta situación. Que nada tiene que ver con una mayor flexibilización ni una nueva fase de la cuarentena. En el caso de que no se cumpla con los requisitos en alguno de los emprendimientos beneficiados, la medida quedará sin efecto", insisten en el municipio.