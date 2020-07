Los bares y restaurantes se preparan para abrir mañana Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino 21 de julio de 2020 • 20:58

MAR DEL PLATA. Ahora sí a carta completa, pero con horario limitado. A pasos de bebé avanza el rubro gastronómico en esta ciudad que a partir de mañana se reencontrará con restaurantes y bares luego de una primera prueba piloto por dos semanas a cargo de las cafeterías.

La reapertura se da luego de un cambio de criterio provincial que habilita al ramo en fase cuatro de aislamiento, nivel en el que Mar del Plata quedó encuadrada justo cuando transcurre su peor momento sanitario desde el inicio de la pandemia.

Volver a comer unas rabas o tomar una cerveza será una posibilidad abierta, pero solo hasta las 19, cuando sonará la campana de despedida en cocina y barras. El turno noche esperará un tiempo más y se abrirá a los clientes si es que esta experiencia inicial tiene resultados satisfactorios.

"Bajo estricto protocolo sanitario y con reserva previa", advierte el decreto firmado esta tarde por el intendente Guillermo Montenegro, en el que se destaca una aclaración más: no se podrá disponer para los clientes más del 45% de la capacidad máxima permitida para cada local.

Solo podrán abrir hasta las 19 Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Situación sanitaria

El partido de General Pueyrredon acumula 408 casos desde el inicio de la pandemia, pero con una particularidad: 360 se confirmaron durante las últimas dos semanas. Hasta este martes quedan 333 pacientes activos y se registraron 17 fallecimientos.El último domingo fue récord de test positivos en una misma jornada: 52.

El gobierno bonaerense publicó ayer en Boletín Oficial que ubicaba a este distrito en fase 4. Es una resolución discrecional. Para las autoridades municipales fue un gesto de confianza en este momento, el más dramático aquí de los cuatro meses que se superaron de la emergencia sanitaria.

La Comisión de Reactivación Económica, que componen concejales de todos los bloques y funcionarios locales, coincidió en ampliar la oferta gastronómica y habilitar el funcionamiento de bares, confiterías y restaurantes. El mismo cuerpo había hecho lo propio hace casi tres semanas para que abran las cafeterías. En todos estos casos la decisión debe surgir por unanimidad y debe ser refrendada con el jefe comunal.

Solo el 45% de la superficie del local podrá estar ocupada Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Antecedentes

La gastronomía de mesa hizo su avanzada con las cafeterías. Llevan dos semanas en funcionamiento y a la fecha no se las responsabiliza por el incremento de casos, concentrados en su mayoría en el Hospital Houssay, que pertenece a PAMI, un hogar de ancianos y una planta pesquera que no tenía habilitación. Entre todos los casos activos menos de 10% no tiene nexo epidemiológico confirmado, advierten desde la Secretaría de Salud de la comuna.

Mañana será día de transformación y ampliación de servicios para quienes solo tenían permitido servir desayunos, meriendas y algún sándwich. Ahora podrán sumar cocina para servir en mesa, siempre con ocupación máxima del 45% del local y pautas de distancia social y cuidado sanitario.

"Se deberá garantizar la rotación de la clientela, dando así un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar las mesas", resaltó el secretario de Producción de la comuna, Fernando Muro.

Se sumarán restaurantes y bares. Algunas consultas realizadas por LA NACIÓN en operadores del ramo dejaron sorpresas: así como hay muchos listos para abrir, otros dudan porque el horario restringido les resulta un esfuerzo que no refleja rentabilidad.

El otro regreso es el de las cervecerías, de amplia presencia en la ciudad y punto de encuentro entre atardeceres y noches en tiempos previos al coronavirus. Encuadrados junto al resto de los bares, también deben cerrar a las 19, casi el horario histórico de habilitación de la barra que tuvo el rubro.

En todos los casos, como rubros no esenciales, el personal que se desempeña en esos establecimientos no puede utilizar el transporte público. Para los clientes, además de llegar con tapabocas y superar el control de temperatura corporal, también deberán dejar sus datos personales en un registro individual de cada local gastronómico.