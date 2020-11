El ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán, señaló que están en diálogo con los gremios; sin embargo, los sindicatos consideraron que no hay un acuerdo formalizado sobre sus reclamos Crédito: GPBA

24 de noviembre de 2020

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof busca desactivar el primer paro masivo de personal de la salud en tiempos de pandemia del nuevo coronavirus.

La huelga está anunciada en 78 hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud, donde trabajan 60.000 profesionales de la salud. Pese a la protesta no se interrumpirá la atención de urgencias, de emergencias y de pacientes internados.

La medida anunciada para mañana está motivada en "el profundo malestar existente en hospitales y centros de salud, producto de un destrato que es inentendible luego de ocho meses de estar enfrentando con compromiso y responsabilidad una pandemia de características inéditas"

La primera medida de acción directa en el año está convocada para exigir la reapertura de negociación paritaria para mejorar los salarios de los profesionales de la salud, la regularización de licencias de descanso y un nuevo reglamento para el funcionamiento de las residencias.

El gobierno de Kicillof afirma que está dialogando para evitar la huelga. "Nos hicieron llegar tres puntos que están prácticamente resueltos. Un punto es el de licencias, ya se está dando, lo decide cada director de hospital. Otro es el de los residentes: se ofreció incorporar a 1500 a las plantas permanentes de los hospitales. Se sumaron 1137. Hubo imposibilidad de hacer el primer pago en forma inmediata. Ya se resolvió ese asunto. Por último, la cuestión salarial: este año la oferta fue muy buena. Estamos por encima de la línea de la inflación. Y además en diciembre se re abre la paritaria. Estamos a días de arreglarlo", dijo hoy el ministro de Salud, Daniel Gollán. "Estamos trabajando y dialogando en forma cordial y creo que vamos a cerrar un acuerdo", señaló.

En cambio, los gremios no ven formalizado un acuerdo. E insisten parar mañana. "El paro está plenamente vigente. Si tuvieran una propuesta superadora sería muy bueno que la formalicen porque podríamos analizarla", dijo Fernando Corsiglia, vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop). a LA NACIÓN. "No hemos sido incluidos en ningún diálogo. Por el contrario hace dos semanas intentamos comunicarnos con el ministro Gollán que no ha repuesto nuestros mensajes y llamados"

"Las declaraciones de esencialidad de nuestra tarea, los agradecimientos públicos y los discursos acerca de la importancia de los trabajadores de la salud no se compadecen con la actitud asumida por las autoridades provinciales", se informó Cicop.

"Lejos de abordar las graves situaciones que persisten en el sistema sanitario, la crónica falta de personal y el agotamiento que padecen los integrantes de los Equipos de Salud, la respuesta ha sido mirar hacia otro lado, dejándonos para el final de las convocatorias y tomando una decisión que está en las antípodas de las declaraciones que siguen realizado", expresó el sindicato.

El gremio indicó que la medida de fuerza responde ante todo a "una falta de reconocimiento flagrante".

La propuesta salarial de este año que los trabajadores recibieron en abril rondó el 20% e incorporaba dos sumas fijas: una de $4000 y otra de $5000, según informó Cicop. "El 19 de octubre volvimos a conversar pero hasta ahora no tuvimos ninguna propuesta que equipare la inflación", dijo Corsiglia.

La definición del paro "llega luego de haber agotado todas las instancias de diálogo en las últimas semanas, incluyendo notas formales, pedidos informales, solicitudes a las máximas autoridades ministeriales de Salud y Trabajo e, incluso, intentos de intercambio con el Ministerio de Economía", expresó el sindicato.

La oferta formulada en octubre de un 14% de aumento de bolsillo a noviembre con reapertura en diciembre, pone al sueldo inicial en $ 51.700, "muy lejos de lo que debiera ser el salario de un profesional ingresante a la carrera", según indicó el sindicato.

La semana pasada se cobró la primera cuota de la segunda etapa del bono otorgado por el gobierno nacional, registrándose algunos trabajadores que no lo han percibido, según se denunció.

A la vez el sindicato expresó que aún aguarda expectantes el primer pago a los más de 1000 residentes incorporados al sistema, considerando inadmisible el retraso luego de siete meses del anuncio.

Otra cuestión que exige resolución son las licencias de descanso. El sindicato pide que se otorguen licencias extraordinarias y reemplazos para el personal que toma descanso luego de ocho meses de lucha contra el Covid-19.

Pero, además, el gremio es crítico respecto del manejo de la pandemia dentro de los hospitales. "No dejamos de mencionar el grave error en que ha incurrido el gobierno de la provincia de Buenos Aires al haber expuesto a enfermarse a una parte del personal sanitario, perteneciente a los grupos de riesgo por edad o patologías asociadas. No haber otorgado las licencias para los trabajadores en esa situación y para quienes tienen hijos a su cargo es una deuda pendiente. Muchos de los afectados durante la pandemia no debieron haber estado trabajando en la primera línea de asistencia, evitando afectaciones graves y fallecimientos que no tendrían que haber ocurrido".

El sindicato emitió un pronunciamiento crítico en relación a la propuesta de Presupuesto 2021 para Salud elevada por el Ejecutivo a la Legislatura provincial.

