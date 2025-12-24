Axel Kicillof oficializó este martes el Decreto 3063/2025 para regular la actividad estatal durante las fiestas de fin de año. La normativa establece jornadas no laborables que permiten la formación de un fin de semana extralargo para los agentes públicos del territorio bonaerense. El texto legal argumenta que las festividades de Navidad y Año Nuevo se celebran tradicionalmente mediante la unión familiar.

Quiénes tienen un fin de semana extralargo de cinco días por Navidad

Los empleados de la administración pública de la provincia de Buenos Aires cuentan con un periodo de descanso extendido. El beneficio surge a partir del decreto que fija como asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre. Como el 25 de Diciembre es feriado nacional por Navidad, los trabajadores estatales bonaerenses no deben asistir a sus puestos desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de diciembre inclusive.

La normativa establece asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre

La normativa se publicó este martes en el Boletín Oficial con la firma del gobernador y sus ministros. El esquema permite que miles de trabajadores organicen sus desplazamientos con antelación. La festividad del jueves 25 de diciembre funciona como el eje central de este receso.

Al sumar el miércoles previo y el viernes posterior como jornadas de asueto, el sector público provincial asegura cinco jornadas consecutivas sin actividad oficial. El mismo esquema se repetirá de forma parcial para la celebración de Año Nuevo.

Cuáles son los servicios esenciales que mantienen la actividad

El decreto provincial establece una serie de excepciones para garantizar el funcionamiento de servicios básicos. El personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires debe cumplir sus tareas de forma habitual. Tampoco accede al beneficio el sistema de atención telefónica de emergencia del Ministerio de Seguridad.

Los agentes estatales bonaerenses contarán con cinco jornadas consecutivas sin actividad oficial Municipalidad de San Isidro

La norma rige de igual modo para los trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense y los dispositivos del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Otras áreas críticas que mantienen la presencialidad son:

La Línea 144 y los hogares de protección integral del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

El personal hospitalario y el sistema integrado de emergencias sanitarias.

Los agentes comisionados en el Operativo de Sol a Sol 2025/2026.

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial para tareas de inspección.

El gobierno garantiza así la cobertura de guardias y prestaciones que no pueden interrumpirse. Estas áreas aseguran la seguridad pública y la atención de situaciones de alto riesgo durante los festejos.

Los agentes estatales bonaerenses contarán con cinco jornadas consecutivas sin actividad oficial Yuganov Konstantin - Shutterstock

Las diferencias con el asueto para el sector público nacional

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso un esquema de descanso diferente para sus dependencias. El Gobierno Nacional oficializó asuetos únicamente para los días 24 y 31 de diciembre. A diferencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores estatales nacionales no cuentan con el viernes 26 de diciembre como día libre. Este grupo debe retomar sus actividades habituales el viernes posterior a la Navidad.

El calendario nacional fija que el 25 de diciembre es feriado nacional inamovible. Durante esa jornada rigen las normas de descanso dominical en todo el territorio argentino. El miércoles 24 de diciembre no es un feriado, pero el asueto nacional permite que la administración pública cese sus funciones para facilitar los preparativos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.