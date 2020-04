Fuente: Archivo

Hace cien años, durante la epidemia de gripe española (1918-1920), la basura acumulada en las calles de ciudades como Nueva York y San Francisco fue la responsable del rebrote del virus, y llevó al colapso en los sistemas de recolección. Según explican los especialistas consultados por LA NACIÓN , el problema, en una pandemia de la magnitud a la que podría llegar la del nuevo coronavirus , es que los residuos potencialmente patogénicos no solo se generarían en hospitales y clínicas, sino en los hogares de personas infectadas, y quedarían mezclados con la basura común .

Debido al riesgo sanitario que implica la presencia de residuos patógenos en hogares de personas enfermas, en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, se recomienda en esos domicilios usar tres bolsas : una destinada a los desechos de la persona enferma y la segunda, para la basura generada por quien la cuida. Ambas deben resguardarse durante 72 horas antes de sacarlas a la calle. Una tercera bolsa contendrá a las otras dos y deberá ser rociada con alcohol al 70% o lavandina diluida en agua antes de ser sacada en el horario de la recolección. Luego de manipularla, recomiendan lavarse las manos.

Fuente: Archivo

El plazo de 72 horas para retirar los residuos se basa en algunas investigaciones como la publicada en marzo en el New England Journal of Medicine que indica que ese es el tiempo máximo en el que el virus se mantiene activo en superficies como el plástico y el acero inoxidable, mientras que para el papel y el cartón se reduce a 48 horas. Lo importante es que el Covid-19 no sobrevive a la lavandina (20 ml por cada litro de agua), el alcohol, el detergente y el agua con jabón, que además tiene efecto de barrido. Y es muy sensible al calor. Se puede esterilizar en 30 minutos a 56 grados.

Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires recomiendan que "los vecinos sigan separando y sacando la basura de lunes a sábados de 19 a 21, y luego de hacerlo, lavarse las manos". Como medidas adicionales para reducir el riesgo de contagio "se realizan operativos de lavado y desinfección de calles y veredas con hipoclorito de sodio (lavandina), especialmente en entornos de hospitales, instituciones de salud, geriátricos y centros de trasbordo. Y también se está desinfectando el mobiliario urbano, refugios de colectivos, contenedores y cestos de basura".

En la ciudad, se reforzaron las medidas de higiene en las calles por la pandemia

Reciclar en pandemia

Diversas organizaciones como la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Laboratorio para la Economía Circular de la Universidad de Rafaela, realizaron seminarios web sobre gestión de residuos y reciclado durante la pandemia. En ellos presentaron algunas recomendaciones para los hogares. La primera es seguir separando los residuos en origen (húmedos en una bolsa y secos en otra). Una vez que se reactive el sistema de reciclado, antes de llevar los reciclables a un punto verde dejarlos durante al menos tres días en nuestras casas.

Si hay alguien en la casa con sospecha o certeza de coronavirus , se deben colocar los residuos en doble bolsa e indicarlo con un cartel. Y esperar tres días para sacarlos del domicilio, en una tercera bolsa. Al sacar los residuos, ya sean reciclables o no, rociar las bolsas con alcohol al 70%, o lavandina diluida. Finalmente, luego de manipular los residuos, lavarse las manos con agua y jabón.

También elaboraron recomendaciones para los recolectores urbanos, y resaltaron la importancia de mantener la distancia social espaciando los turnos de trabajo, que tengan equipamiento de protección, y que preserven limpios los espacios de trabajo. También, aconsejaron a los centros de separación y valorización de reciclables rociar los materiales con alcohol o lavandina diluidos y esperar tres días antes de manipularlos e ingresarlos a la tolva.

"La gestión de residuos domiciliarios es un servicio esencial para el funcionamiento de cualquier comunidad ya que garantiza la salud pública. Y también lo es el reciclado, ya que permite minimizar su volumen y abastecer con materiales a la industria. Por eso es importante mantenerlos, con todos los recaudos para que el riesgo de infección sea el menor posible", destaca Alejandro Jurado, director del Laboratorio de Economía Circular de la Universidad Nacional de Rafaela.

"Estos tiempos de cuarentena son oportunos para prestar atención a los residuos que generamos, no sólo por el riesgo que implican los de aquellas personas afectadas por el Covid-19, sino para reducir el volumen de residuos, separarlos de forma apropiada y empezar a hacer compost en casa", señala Francisco Suárez, director provincial de Residuos de Santa Fe.

Recolección en cuarentena

Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, la cantidad de desechos que llegan al Ceamse se redujo un 25%", señalaron fuentes de la empresa creada por la provincia de Buenos Aires y la Capital para gestionar los residuos del área metropolitana. "Esto se debe, principalmente a la paralización de comercios e industrias, que representan un 30% del volumen diario".

En la empresa destacan: "La recolección se realiza normalmente, pero en turnos más espaciados, y extremando las medidas higiénicas que, con o sin pandemia, siempre se llevan adelante".

Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

No obstante, si bien la recolección domiciliaria por parte de las distintas empresas prestatarias continúa, la actividad de los recicladores urbanos y las cooperativas de reciclado se ha visto seriamente afectada por la cuarentena. "Esto tiene un impacto ambiental negativo, deja sin ingresos a miles de familias (se calcula que cerca de 250.000 personas trabajan como recuperadores urbanos en el país) y frena el cambio de paradigma hacia una economía circular en la cual los residuos generan empleo y valor con su reaprovechamiento en los procesos productivos", advierte Florencia Rojas, coordinadora del programa de Reciclaje Inclusivo (IRR) de la Fundación Avina.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación destaca que "los recicladores y las cooperativas que los agrupan forman parte de la gestión de los residuos sólidos, con lo cual están comprendidos dentro de las actividades y servicios esenciales detallados en el decreto 297/2020. Sin embargo, y en función de los sistemas implementados en cada municipio, se está analizando caso por caso para garantizar que la actividad se realice de forma segura".

Tratamiento de residuos patológicos

En la Argentina, cada provincia es responsable por la gestión de los residuos generados en sus jurisdicciones. Pero "ante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, se está impulsando un consenso federal para el manejo de residuos patológicos o patogénicos", destacaron fuentes del Ministerio de Ambiente.

Días atrás la cartera que conduce Juan Cabandié activó junto con las autoridades provinciales del Consejo Federal de Medio Ambiente(Cofema) el protocolo de respuesta ante eventuales incidentes en el manejo de sustancias y residuos patogénicos, que será coordinado por la autoridad nacional, basándose en las instrucciones del Ministerio de Salud para el manejo de residuos sospechosos de estar contaminados con coronavirus. Estas directivas, publicadas el 1 pasado, se aplican al tratamiento de los desechos biopatógenos generados tanto en hospitales y centros de salud como fuera de ellos.