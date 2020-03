En Jujuy y Misiones ya suspendieron las clases Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

Fabiola Czubaj 12 de marzo de 2020 • 22:01

Mientras las autoridades sanitarias nacionales no recomendaron aún suspender el ciclo escolar por el nuevo coronavirus , Jujuy decidió que los chicos no vayan a clases durante las próximas dos semanas para prevenir la transmisión local. Y en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lineamientos nacionales, las clases se interrumpirán en las instituciones donde se detecten casos.

Hacia la tarde, Misiones replicó la medida del gobierno jujeño hasta el 30 de este mes, también por la gran cantidad de afectados por dengue . "Necesitamos poder tener un panorama epidemiológico más claro", dijo en declaraciones a medios locales el gobernador Oscar Herrera Aguad.

Esta noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández , en cadena nacional, no se refirió a este tema. Sin embargo, mañana, se reunirá el Consejo Federal de Educación con la participación del Ministerio de Salud de la Nación para evaluar las medidas que se están adoptando en los distintos niveles educativos. A la convocatoria en el edificio del Pasaje Pizzurno también fueron convocados los sindicatos docentes.

"La recomendación oficial es no suspender las clases, pero seguimos las indicaciones del Comité Interministerial de Seguimiento de la Evolución del Coronavirus en el país", indicó Nicolás Trotta , que conduce la cartera educativa.

Pero, ¿qué se tiene en cuenta en la mesa de decisiones de salud pública para recomendar o no el cierre temporario de las aulas con la presión que ejerce día a día un virus pandémico?

" No hay un indicador específico que permita definir cuándo hay que suspender las clases . Son un conjunto de criterios de acuerdo con el avance de un virus que aún no conocemos lo suficiente", dijo Roberto Chuit, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina. "Lo que se está tratando de hacer con las medidas que están adoptando [las autoridades sanitarias y ejecutivas nacionales y provinciales] es disminuir al máximo posible el número de casos y frenar la diseminación de este nuevo coronavirus -agregó-. Un país entero en cuarentena o ciudades aisladas son medidas que parecerían extremas, pero son necesarias porque no hay un tratamiento para esta enfermedad y los que se están probando no estarían mostrando tener una perspectiva importante."

En las recomendaciones para la toma de decisiones los epidemiólogos no solo tienen en cuenta la cantidad de casos, sino si se trata de infecciones en personas que viajaron o no a áreas de riesgo con circulación viral activa o si tuvieron o no un contacto estrecho con esos viajeros. Estas definiciones importan para definir cuándo el virus está circulando entre la población. Por ahora, en el país, los casos no importados confirmados son personas que tuvieron contacto con los afectados que habían contraído la infección durante un viaje a Europa, Asia o Estados Unidos.

"Es la primera pandemia en la era del WhatsApp y las redes sociales. Los casos se conocen casi en tiempo real -dijo Patricia Angeleri, médica infectóloga y exdirectora nacional de Epidemiología-. En el análisis epidemiológico para la recomendación de medidas para la población se tienen en cuenta distintos factores, como la cantidad de casos en cada grupo etario, el impacto comunitario del manejo de la situación epidemiológica y, también, la incertidumbre."

La especialista agregó que, para manejar una contingencia, como es una pandemia, "el análisis profundo de la información epidemiológica intenta disminuir la brecha entre la realidad y la incertidumbre que se generan en estas situaciones de manera tal que la toma de decisiones sea de la forma más certera posible".

Principio general

Pero el principio general que se tiene en cuenta para medidas como la suspensión de clases es la aparición de la circulación social del virus. Esta no es aún, oficialmente, el escenario en la Argentina.

"Las áreas de gobierno toman decisiones a partir de las recomendaciones epidemiológicas de acuerdo a cómo una epidemia se va moviendo en cada lugar. Este virus está produciendo situaciones que no son comunes -sumó Chuit-. Al analizar las medidas posibles, siempre prevalece la idea de que las escuelas deben permanecer abiertas, excepto en condiciones especiales, como cuando empieza a crecer el número de chicos con infecciones."

Por ahora, desde la primera notificación de infecciones en China el 31 de diciembre del año pasado se sabe que infecta a personas de cualquier edad y es más riesgoso para algunos grupos en la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, "las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como asma, diabetes o cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección".

En la reunión que tendrá mañana Trotta con sus pares de las 24 jurisdicciones, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores Universitarios y los referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales se "evaluarán las medidas vigentes y las que se adoptarán ante el avance del nuevo coronavirus", según se informó a LA NACIÓN . También se aclaró que "el sistema educativo es de carácter federal, por lo tanto cada provincia tiene la potestad para tomar sus propias definiciones ante esta circunstancia".

En Misiones, por ejemplo, los alumnos seguirán trabajando con los contenidos curriculares a través de una plataforma digital, que se presentará mañana.