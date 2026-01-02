Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, tormentas y vientos fuertes para este viernes 2 de enero: las provincias afectadas

En el inicio del 2026, las temperaturas reflejaron una notable baja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), después de una serie de días sofocantes. En este sentido, para este viernes 2 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que el pronóstico continuará en la misma línea, aunque advirtió por calor extremo en distintas zonas del país. Además, emitió alertas por tormentas, vientos fuertes y lluvias intensas.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, los sectores más afectados por el calor extremo -donde regirá el aviso naranja- serán Entre Ríos (en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay), donde la temperatura llegará a 33°C, y Córdoba (San Justo, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman y Río Cuarto), donde la máxima será de 35°C. Respecto a esta advertencia, el SMN informó que estos fenómenos pueden ser “muy peligrosos”, especialmente para los grupos de riesgo, y podrían generar un efecto moderado o alto en la salud.

A su vez, publicó una alerta amarilla por calor extremo, la cual regirá en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut. Estas temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas" y podrían genera un efecto leve a moderado en la salud.

Mapa de temperaturas extremas para este viernes

De cara a las altas temperaturas, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar un golpe de calor:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico compartió una alerta amarilla por tormentas. Según indicó, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba estarán bajo advertencia. Estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros.

También publicó una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a San Luis, donde se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70.

Frente a las alertas por tormenta, el organismo recomendó evitar salir durante los momentos de mayor intensidad; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en edificaciones, viviendas o vehículos cerrados.

Mapa de alertas para este viernes

Por último, el SMN también emitió un aviso de nivel amarillo por lluvias intensas para el sur de Santa Cruz, incluida la capital, Río Gallegos. En estos casos, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. En tanto, los máximos acumulados se esperan en las zonas costeras.

Ante los fuertes vientos, el SMN aconsejó limitar las salidas; asegurar macetas, sillas, toldos y otros elementos que puedan desplazarse; y cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Además, recomendó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas y zonas expuestas a ráfagas intensas.

El tiempo en el AMBA

Para el segundo día de laño, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 23°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 17°C y máximas de 26°C, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y se despejará levemente por la tarde, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 60%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 21°C, mínimas de 17°C y máximas de 28°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Además habrá una humedad del 55%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 23°C y 36°C en Córdoba, 22°C y 35°C en Tucumán, 22°C y 34°C en Santa Fe, 22°C y 33°C en Entre Ríos, 19°C y 30°C en Jujuy, 19°C y 30°C en Salta, 23°C y 32°C en Misiones, 25°C y 38°C en La Rioja, 25°C y 37°C en Santiago del Estero, 22°C y 31°C en San Luis, 22°C y 37°C en San Juan, 22°C y 31°C en Mendoza, 10°C y 23°C en Río Negro, 10°C y 24°C en Chubut y 10°C y 24°C en Santa Cruz.