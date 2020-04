Coronavirus en la Argentina: récord de contagios y muertos en un solo día

En el país ya son la misma cantidad de hombres que de mujeres los contagiados con coronavirus Covid-19 Crédito: Tomás Cuesta

24 de abril de 2020

En las últimas 24 horas se reportaron 172 nuevos casos positivos de coronavirus Covid-19 y el total llegó a 3607 dentro de la Argentina. Además, hubo 11 nuevas muertes y los fallecidos ya son 176. Ambas cifras son las más altas para una sola jornada dentro del país.

Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con nuevos cosas son:

Buenos Aires 61

Ciudad de Buenos Aires 79

Chaco 7

Córdoba 3

Corrientes 4

La Rioja 2

Misiones 1

Río Negro 11

Santa Cruz 1

Santa Fe 3

Tierra del Fuego 1

Murió una de las residentes del geriátrico de Belgrano

A lo largo de la tarde se conocieron dos nuevas muertes. Una de ellas fue la de una de las mujeres que vivía en el geriátrico de Belgrano que fue desalojado y clausurado por contagios masivos de coronavirus Covid-19. La noticia, que había comenzado a circular entre los familiares de los integrantes del Apart Los Incas, fue confirmada a LA NACION por fuentes sanitarias porteñas.

El nombre de la víctima, la 169 en el país, es Angélica. Tenía 89 años y se encontraba internada en la clínica Esperanza hace una semana, tras ser uno de los primeros casos confirmados dentro del geriátrico, donde los contagios llegaron a los 31 casos: 23 adultos mayores y ocho empleados.

Se trata de la primera muerte en el geriátrico situado en la avenida Los Incas 3093 que se encuentra bajo una investigación judicial, ante el posible delito de abandono de personas e incumplimiento del artículo 205 del Código Penal.

Sin embargo, según adelantaron fuentes judiciales porteñas a LA NACION, la primera muerte significaría el cambio de carátula a homicidio y, por consiguiente, el giro de la investigación al fuero federal.

"Homicidio no es una competencia de la Ciudad aunque aún no fue transferida. Siempre que hay un deceso termina en el fuero Federal", dijeron las fuentes, que explicaron que aún no se había tomado indagatoria a los dueños del geriátrico.

La otra muerte reportada un par de horas antes fue la del único infectado que tenía el partido de Exaltación de la Cruz, en la zona norte bonaerense.

Se trata de un psicólogo que murió luego de más de tres semanas internado. "Falleció hace minutos. Era el único caso positivo del distrito. Llevaba casi cuatro semanas en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) de nuestro Hospital San José, obviamente en estricto aislamiento", explicaron desde el partido de la zona norte bonaerense a LA NACION.

El nombre del profesional de la salud fallecido era Horacio Ejilevich Grimaldi. Se había recibido de psicólogo en 1975, en la Universidad de Buenos Aires. Luego hizo estudios de posgrado en los Estados Unidos. Fue quien creó y presidió la primera institución psicológica de orientación junguiana en el país.

Ejilevich Grimaldi es la víctima 168 en el país, cuando ya pasaron más de siete semanas desde que se detectó el primer caso positivo de la nueva cepa del coronavirus. Por la mañana, el Ministerio de Salud de la Nación había reportado otras dos muertes, pero aún no se conoce a qué jurisdicción pertenecen, ni su género ni edad.

Según el recuento oficial, del total de casos confirmados el 25,5% son importados; el 43,4% son contactos estrechos de casos confirmados y el 21% son casos de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica para determinar la forma de contagio.

La mitad de los infectados en el país son hombres y la otra mitad, mujeres. El dato alentador es que 976 personas ya recibieron el alta. Otros números difundidos esta mañana tienen que ver con los testeos realizados. En las últimas 24 horas hubo 2.868 nuevas muestras y desde el inicio del brote ya se controlaron a 44.654. Esto equivale a 984,1 muestras por millón de habitantes. Una de las cifras más bajas de la región y del mundo.

Además se registraron otras siete muertes: tres son mujeres, una con dato de edad en investigación, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; otra de 89 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 85, residente en la provincia de Córdoba.

También fallecieron otros cuatro hombres, dos de 76 y 31 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, otro de 61 años, residente en la provincia de Misiones y uno de 45 años, residente en la provincia de Chaco.