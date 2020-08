Los deportes individuales y al aire libre fueron habilitados en 86 distritos bonaerenses Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

"El club volvió a respirar, es muy lindo ver el lugar en movimiento. Todo este tiempo la zona parecía un desierto, veníamos para entrenar y no nos cruzábamos a nadie. Ahora volvió a tener vida. Está bueno este nuevo permiso, ya necesitábamos que la actividad comience a reactivarse. Fue mucho tiempo", dijo Bautista Saubidet Birkner, medalla de oro en vela clase RS:X, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en Perú Beach, lugar donde entrena, en el Bajo de San Isidro. Si bien ya había vuelto a entrenar bajo el DNU autorizado hace cuatro meses para los deportistas olímpicos, lo hizo bajo un protocolo en soledad. Hoy, el complejo volvió a cobrar vida y sus concurrentes lo celebraron.

Como había sucedido en la Ciudad una semana atrás,hoy fue el día en que la Provincia de Buenos Aires pudo retornar a las actividades deportivas de forma individual en 86 distritos. En zona norte, por ejemplo, algunos de los municipios autorizados fueron Tigre, Vicente López, San Isidro, Pilar, San Miguel y Escobar. Así también lo hicieron La Plata, Ezeiza, Morón, Presidente Perón, Lomas de Zamora y Lanús, en zona Oeste y zona Sur.

En Perú Beach, un lugar emblemático para la práctica de deportes acuáticos, las puertas reabrieron esta mañana bajo un estricto protocolo. El establecimiento contó con nueva señalética, marcas para mantener la distancia y un sistema de circulación para evitar aglomeraciones.

"Fue una mañana movida, muchas personas se acercaron a ver cómo nos estábamos manejando, qué estaba permitido y para ver cuáles eran los pasos a seguir para realizar los diferentes deportes. Recién nos estamos acomodando, orientando a los que vienen. A la mañana vino un interesante número de personas que salieron a navegar y a la tardecita esperamos un número similar", contó Magdalena Birkner, dueña del complejo, que tiene un horario de 8.30 a 20 horas.

Los deportes habilitados en la mayoría de los municipios de la provincia son: actividades ecuestres, pelota paleta, atletismo, running, vela, remo, pesca, kayak, náutica, stand up paddle, tenis single, pádel single, bádminton single, tenis de mesa single, golf, driving, tiro con arco, escalada, skate, BMX, ciclismo, patín artístico y patín de carrera.

Los deportes habilitados deben realizarse al aire libre y quedan prohibidas las prácticas en espacios cerrados. Cada una de estas actividades elaboró y recibió el visto bueno de sus municipios, un estricto protocolo para su manejo y desarrollo acorde a la reglamentación nacional para el cuidado de la salud en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Así, cada individuo que se acerque a realizar su práctica debe cumplir con una serie de pasos preventivos y de higiene para su cuidado.

"Una alegría inmensa. Después de todos estos meses de estar fuera del agua y solo con las clases por zoom, poder volver a las prácticas está buenísimo. Fue horrible estar sin poder entrenar. Hoy ya hicimos una salida bien temprano, y ahora por la tarde volvemos a salir con un grupo hasta una isla a unos 15 kilómetros. No queremos dejar de aprovechar este gran día", describió Silvia Cabrera, alumna de la escuela de kayak.

El protocolo para la realización de las diferentes actividades es similar en cada uno de los diferentes municipios. Se hace hincapié en mantener el distanciamiento entre las partes, el uso obligatorio del tapabocas hasta el momento previo al entrenamiento, la higienización constante de los materiales con alcohol en gel. Además, está prohibido el contacto con el otro, compartir algún material y debe haber un tiempo mínimo de diez minutos entre los turnos, a efecto de poder higienizar el espacio utilizado.

Hasta el momento, el Yacht Club San Isidro autorizó a sus socios a acercarse para el mantenimiento de sus embarcaciones. Mientras que el Club Náutico San Isidro, mediante un sistema online de turnos, desde hoy autorizó la práctica de los deportes individuales en sus instalaciones. En tanto, el Club Hacoaj, en Tigre, estableció un horario que rige desde las 13 hasta las 15.30 horas, con salidas cada diez minutos. Por su parte, el Club Nordelta, contará con la presencia de los atletas nacionales a partir de mañana, y desde hoy todos los socios se pueden acercar, con turno previo, a las instalaciones.

En todos los clubes y complejos de zona norte, al menos, la actividad retomó hoy, con excepción de algunos deportes que lo harán en los próximos días. Muchas guarderías náuticas aprovecharon el día de hoy para habilitar la actividad solo para el mantenimiento de las embarcaciones, mientras que en otros habilitaron los turnos de corrido. El golf, el tenis y la náutica fueron los de mayor demanda.

"La sensación de estar dentro del agua no tiene reemplazo, y haber pasado cinco meses sin estar en contacto se hizo tedioso. Empecé a salir a andar en bicicleta, pero quería volver a navegar. Yo doy clases y todo este tiempo se hizo cuesta arriba. Por eso ayer cuando me avisaron que abrían no lo dudé y hoy fui el primero en llegar. La idea es seguir viniendo todos los días de la semana", dijo Agustín Pereyra Yraola.

Las prácticas se habilitaron solo de lunes a viernes. No habrá actividad los fines de semana, según la nueva disposición, a efectos de evitar las aglomeraciones en clubes y polideportivos. Todos los clubes que recibieron el permiso de reanudación de actividades permanecían cerrados desde el 20 de marzo, día que comenzó la cuarentena obligatoria en el país.

"Era momento de esta habilitación en este tipo de deportes ya que el riesgo de contagio es casi nulo. En las distintas embarcaciones la distancia se mantiene siempre, de al menos dos metros, y en el momento de entrar al agua se puede mantener distancia. Son muchas las disciplinas en las que las medidas de prevención son más que aplicables", señaló Saubidet Birkner.

Y agregó: "Que los fines de semana no se pueda practicar me parece positivo, ya que sino, ahí sí, habría demasiada gente reunida."