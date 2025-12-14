Tormentas eléctricas, lluvias y ráfagas en Buenos Aires: cómo estará el clima este domingo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el domingo estará marcado por el mal tiempo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con tormentas eléctricas, lluvias persistentes y ráfagas de viento, en el marco del frente inestable que avanzará sobre la región durante el fin de semana.

De acuerdo con el organismo oficial, se espera una mínima de 19°C y una máxima de 24°C, lo que implicará un descenso térmico respecto del sábado. Las condiciones de inestabilidad se harán sentir desde las primeras horas del día, cuando se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, con posible actividad eléctrica y ráfagas.

Con el correr de la jornada, el escenario no mostrará mejoras significativas. Durante la tarde y la noche continuarán las lluvias, también acompañadas por vientos intensos, en un contexto de cielo cubierto y ambiente fresco.

El lunes se presentará con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C, bajo un cielo con nubosidad persistente a lo largo de toda la jornada. El ambiente será templado y sin extremos térmicos, ideal para una transición luego del fin de semana inestable.

El martes mantendrá temperaturas similares, con 17°C de mínima y 26°C de máxima, pero con mejores condiciones hacia la segunda mitad del día. Se espera nubosidad durante la mañana y cielo despejado por la tarde, lo que permitirá una mayor presencia del sol.

El miércoles, en tanto, volverá a mostrar un leve ascenso térmico, con 18°C de mínima y 28°C de máxima, y cielo mayormente nublado durante toda la jornada, en un escenario de estabilidad, aunque con humedad elevada.

