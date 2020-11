Volvieron las clases presenciales en varios distritos de la Provincia de Buenos Aires Crédito: Mauro Alfieri

Alejandro Horvat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 18:17

Cerca de las 10, en el Michael Ham, un colegio privado solo para mujeres en Vicente López, la alumnas empezaron llegar. Venían caminando o se bajaban del auto de sus padres con alegría y se transmitían el entusiasmo entre ellas, pero siempre manteniendo la distancia social. Los abrazos quedarán para más adelante.

"Es muy loco el sentimiento de ponerse el uniforme. Es emocionante saber que nos vamos a reencontrar con todas y que nos vamos a reencontrar en este espacio. Estamos con muchas ganas. Igual, con las chicas ya nos hemos cruzado en algunos lugares. Fue un desafío. Agradecemos porque el colegio nos dio muchos espacios para adaptarnos y para llevar adelante la situación de la mejor manera", decía Trini, de 17 años, la primera alumna en llegar al Michael Ham.

El colegio privado Michael Ham, en Vicente López, también reabrió sus puertas luego de casi ocho meses Crédito: Mauro Alfieri

Hoy, algunas escuelas privadas y públicas de la provincia de Buenos Aires reabrieron sus puertas. Hay 88 distritos autorizados, entre ellos, está el municipio de Vicente López, San Isidro, Pilar y otras 29 zonas del conurbano bonaerense. LA NACION consultó al ministerio de Educación bonaerense cuántas escuelas reabrieron hoy, pero no contaban con esa información.

Los alumnos que regresen a las escuelas se encontrarán con actividades de revinculación, es decir, propuestas artísticas, recreativas y lúdicas, que tendrán como principal objetivo que los chicos puedan reencontrarse y poner en palabras todo lo que sucedió este año a raíz de la pandemia de coronavirus.

Las alumnas del Michael Ham entraban, les tomaban la temperatura y se higienizaban las manos. El protocolo era claro. Luego, cruzaban a una quinta que es propiedad del colegio para iniciar las actividades al aire libre. "Hoy lo que queremos es que sea una celebración, la intención es hacer algo bien festivo. Primero van a dejar un registro de este encuentro y se van a sacar fotos con distintas consignas. Luego tienen un snack compartido y para el cierre van a hacer un juego con la aplicación Tik Tok, dijo Fernanda Puga, directora del secundario del Michael Ham.

El colegio privado Michael Ham, en Vicente López, también reabrió sus puertas luego de casi ocho meses Crédito: Mauro Alfieri

"En simultáneo no puede haber más de 30 alumnas, por eso vienen tres grupos de 30 por día en distintos turnos", señaló Sergio Grimozzi, director académico del Michael Ham."Todos estábamos muy ansiosos esperando este momento. Los padres estaban muy entusiasmados. En cuanto a los docentes, hicimos un relevamiento y contamos con casi todo el plantel, excepto con aquellos que conviven con una persona de riesgo", agregó.

No muy lejos de ahí, en San Isidro, los alumnos del último año del primario y el secundario de la Escuela Municipal Malvinas Argentinas, la única escuela de gestión municipal de ese partido, también se reencontraron.

Desde el 20 de marzo que Emiliano Arredondo, de 18 años, no conversaba con su compañero, Mauricio Alfonso, en la puerta de la escuela, como si lo hicieron hoy antes de ingresar. "Es muy bueno volver al colegio, ver a los amigos. La verdad que me cuesta estudiar en mi casa, a mí me gusta venir a la escuela. Creo que se hizo difícil estudiar en la habitación, para mí, en el colegio se aprende y en la casa se descansa, me costó mezclar esas dos cosas en el mismo ámbito", dijo Arredondo.

La Escuela Municipal Malvinas Argentinas, en San Isidro, reabrió sus puertas. Hoy asistieron los alumnos de sexto año del primario y el secundario Crédito: Mauro Alfieri

Marisol Reigosa, directora general de educación de San Isidro, se encontraba en el lugar recibiendo a los estudiantes. "Creemos que la educación tiene que ser considerada como una actividad esencial. Los chicos tienen que estar en la escuela. Hoy van a trabajar mucho sobre el protocolo. Vendrán 27 alumnos del secundario y 26 del primario en grupos de 9 chicos cada uno".

Si bien hoy, en la Escuela Municipal Malvinas Argentinas, regresaron los alumnos de los últimos años de cada ciclo, en los próximos días también se revincularán el resto de los estudiantes. La gran diferencia es que los sextos vendrán una vez por semana y el resto solo tendrá un encuentro por mes.

La Escuela Municipal Malvinas Argentinas, en San Isidro, reabrió sus puertas. Hoy asistieron los alumnos de sexto año del primario y el secundario Crédito: Mauro Alfieri

En San Isidro ya existía una fuerte presión para reabrir las escuelas. La semana pasada, 623 familias del municipio presentaron un recurso de amparo para reclamar por el regreso a las clases presenciales.

La propuesta fue llevada al Concejo Deliberante local, que presentó un protocolo de regreso a clases al intendente Gustavo Posse. El municipio envió los lineamientos y un pedido de reapertura de clases al gobierno provincial, que lo denegó. Agotadas las instancias políticas, la agrupación recurrió a la Justicia y la iniciativa, que buscaba ser una acción colectiva, quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº1 de San Martín.

"Estamos felices porque es un comienzo de lo que venimos pidiendo a la Provincia, que los niños vuelvan a las aulas. Al mismo tiempo es un orgullo porque es la primera escuela municipal y pública que abre sus puertas para esta modalidad de resocialización. Ahora nos queda que la Provincia nos autorice el regreso a clases presenciales habituales, pero es un muy buen primer paso", dijo Posse, que estuvo presente en la escuela cuando llegaron los alumnos del segundo turno.

En la Ciudad, este regreso escalonado a las escuelas se inició el 13 de octubre. La estrategia del gobierno porteño fue, en un primer momento, revincular a los alumnos de los últimos años de cada ciclo. Primero lo hicieron los del secundario y el primario, luego los de preescolar y, a partir de hoy, se sumaron todas las otras salas, grados y años de los distintos niveles educativos.

Reabrieron de manera escalonada los jardines maternales para los chicos de 45 días a dos años. Tendrán encuentros de estimulación temprana con un docente y podrá asistir un acompañante. En las salas de 3 y 4 años, harán actividades deportivas, recreativas, lúdicas y artísticas al aire libre en grupos burbuja de hasta 10 alumnos con clases de dos horas, como se vino implementando hasta ahora.

De segundo a sexto grado del primario y de segundo a cuarto año de las escuelas secundarias, también retomarán las actividades al menos dos veces por semana, con la modalidad de grupos burbuja.

Y para los adultos que estén terminando su educación secundaria, habrá clases de orientación, intercambio y cierre de ciclo en grupos burbuja de hasta 10 estudiantes. Preferentemente al aire libre, con turnos de una hora y media a cuatro horas, con treinta minutos entre turno y turno para limpieza y desinfección. Concurrirán hasta cuatro veces por semana. Lo mismo sucederá con los alumnos que tienen alguna discapacidad y asisten a instituciones de educación especial.

Conforme a los criterios de Más información